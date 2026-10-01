新航与酷航延长中东航班取消期限至12月

根据新航的声明，航班取消期限将持续至12月1日。

新加坡航空公司表示，受航班取消影响的乘客可就其机票未使用部分申请全额退款。 图片来源：REUTERS

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新加坡航空公司 (SIA) 及其旗下廉价航空公司酷航 (Scoot) 将延长往返新加坡与中东的航班取消期限至12月。

受影响的新航航班为往返迪拜的SQ494和SQ495航班。根据该航空公司于周四（10月1日）发布的声明，此次取消将持续至12月1日。

新航表示：“由于情况仍在变化，其他新航航班也可能受到影响。”

受航班取消影响的乘客可申请机票未使用部分的全额退款。

在昨日发布的另一份声明中，酷航也已将其往返吉达的航班取消期限延长至12月2日。受影响的航班为TR796和TR797。

酷航在其声明中表示：“受航班取消影响的乘客若选择取消行程，可申请全额退款。” STRAITS TIMES

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