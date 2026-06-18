报告：人工智能辅助假期规划激增，新加坡备受穆斯林旅客青睐

这座城邦国家在非伊斯兰合作组织目的地中位居榜首；马来西亚全球排名第一

全球穆斯林旅游指数显示，五分之四的旅客现在使用人工智能工具来规划、评估和发现他们的旅程。 图片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】尽管人工智能正在重塑全球旅游业，但新加坡仍然是穆斯林旅客的首选目的地。

根据 Mastercard 和 CrescentRating 于周四（6月18日）发布的《全球穆斯林旅游指数》(GMTI)，新加坡在全球排名第11位，在非伊斯兰合作组织 (OIC) 国家中排名第一。

CrescentRating 是一家总部位于新加坡的研究机构，专门研究清真旅游。清真旅游是旅游业的一个分支，主要服务于遵守伊斯兰教规的群体。

这座城邦国家在该指数中获得了72分，其得分主要得益于“其清真美食生态系统、严格的安全标准、多元文化环境以及智能化的目的地基础设施”。

该指数显示，五分之四的旅客现在使用人工智能工具来规划、评估和发现他们的旅程。

Mastercard 东南亚客户解决方案中心高级副总裁 Aisha Islam 表示：“随着人工智能日益融入旅游规划，目的地和企业需要让可靠信息、安全支付和穆斯林友好型服务更容易被发现和使用。”

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最新一期的《全球穆斯林旅游指数》评估了150个目的地，覆盖了全球超过98%的穆斯林游客到访量。

亚洲仍然是该市场的“重心”，穆斯林游客到访量接近1.28亿人次，市场渗透率为20.8%。

马来西亚凭借其高度发达的清真旅游业和“2026马来西亚旅游年”计划，以82分的成绩连续第11年蝉联全球榜首。

印度尼西亚 排名上升三位，与土耳其和沙特阿拉伯并列全球第二，得分均为79分。

在非伊斯兰合作组织目的地中，香港攀升至第二位，而台湾和英国并列第三。

面对旅游业波动，东南亚成赢家

《全球穆斯林旅游指数》显示，在当前全球持续动荡的背景下，包括燃料成本上涨、地缘政治紧张和空域中断等因素，游客已转向“更近、更安全、更可预测”的目的地。

旅客们并未取消行程，而是选择“洲内”旅行。

由于该地区“邻近主要客源市场、空中交通便利、清真生态系统完善且文化吸引力丰富”，东南亚已成为亚洲穆斯林旅客在2026年的主要旅游走廊。

各个增长点凸显了这一区域势头，其中菲律宾的棉兰老岛被评为最具潜力的非伊斯兰合作组织穆斯林友好地区，而印度尼西亚的西爪哇省则在伊斯兰合作组织地区中位居榜首。