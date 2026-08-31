新加坡上半年全球第二大集装箱港口地位被宁波舟山港超越

但下半年数据尚未出炉，且领先优势微弱，尚不能断定新加坡排名已下降一位

【新加坡】今年上半年，新加坡港口的排名下降一位，成为全球第三大繁忙港口。尽管其集装箱吞吐量增长了4.7%，达到2270万个20英尺标准集装箱（TEU），但仍被宁波舟山港以微弱优势超越。

这座中国港口在这六个月期间的吞吐量达到2290万TEU，同比增长8.8%，首次超越新加坡。

上海港以2870万TEU的吞吐量位居第一，增长了6.2%。

集装箱航运情报提供商Linerlytica的分析师 Tan Hua Joo 表示，宁波舟山港之所以能实现更快的增长，得益于其产能的大幅扩张，从而有能力处理不断增长的货运量。

他补充道：“东南亚港口之间的竞争也分流了新加坡的增长，其中越南的海防港、盖梅港以及马来西亚的丹戎帕拉帕斯港都取得了显著增长。”

海防港和盖梅港是越南的港口，而丹戎帕拉帕斯港是位于马来西亚柔佛州的邻近港口。

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Tan 指出，2026年上半年集装箱货物需求全面强劲。

海事及航运服务平台信德海事网（Xinde Maritime Network）的董事总经理 Chen Yang 在最近的一篇网帖中指出，宁波舟山港的领先优势仅为158,310 TEU。

这一数字反映了中国出口的扩张和多样化、长江三角洲地区更强的货物生成能力，以及对宁波舟山港产能和国际航运网络的持续投资等多重因素的综合效应。

Chen 表示：“158,310 TEU的差距，对于宁波舟山港这样规模的港口来说，仅相当于一到两天的集装箱处理量。（这一领先优势）过于微弱，不足以确立决定性的长期优势，尤其是考虑到全球部分港口排名仍基于预估数据，这些数据在最终数据公布后可能会进行调整。”

他表示，全年排名将在很大程度上取决于下半年的货流情况，因此现在断定新加坡已明确失去其年度排名还为时过早。

2025年，新加坡的集装箱吞吐量达到了创纪录的4470万TEU；同年，宁波舟山港录得其最高吞吐量，超过4300万TEU。

Chen 表示，中国的出口旺季、欧洲和北美的库存补充、美国贸易政策的变化、班轮航运网络的调整以及苏伊士运河常规过境业务的恢复速度，都可能影响这两个港口的表现。

与此同时，班轮数据提供商Alphaliner表示，迪拜的杰贝阿里港因受中东战争影响，全球排名从2025年的第10位大幅下跌至第32位，其集装箱吞吐量从780万TEU减少至310万TEU，降幅超过一半。