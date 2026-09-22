淡马锡的Wan Chee Foong将执掌太平船务，Lars Kastrup出任董事会顾问

这位港口与物流业资深人士将于10月5日被任命为副首席执行官，并于2027年4月接任最高职位

【新加坡】经过内部和外部的猎头遴选，太平船务（Pacific International Lines, 简称PIL）宣布，淡马锡国际（Temasek International）董事总经理Wan Chee Foong将成为其新任掌舵人。

他将于明年接替Lars Kastrup出任首席执行官，而这位67岁的丹麦人届时将转任董事会顾问。

这家本土船务公司在周二（9月22日）晚间的一份公告中表示，53岁的港口与物流业资深人士Wan Chee Foong将于10月5日被任命为副首席执行官，并于2027年4月接任最高职位。

Wan目前在淡马锡（Temasek）担任企业战略董事总经理。他的职业生涯围绕这家新加坡投资公司及其投资组合公司展开，涵盖海陆空交通运输领域，并涉及运营、投资和战略等多个方面。

他的职业生涯始于国家航空公司 新加坡航空公司（Singapore Airlines） ，之后加入淡马锡，负责运输和物流领域的职务，其中包括支持另类投资公司SeaTown的创建。

Wan在全球港口运营商新加坡国际港务集团（PSA International）曾担任多个职位，包括中东和南亚区域首席执行官、集团业务和商业发展主管，以及该港口运营商的全球供应链解决方案业务部门PSA BDP的首席执行官。

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目前，他还是沙特阿拉伯国家船务公司Bahri的独立董事。

淡马锡认可Wan在该投资公司及其投资组合公司所做出的“重大”贡献。

在接受《商业时报》（The Business Times）采访时，当被问及Wan的背景是否有助于加深与港务集团的关系时，Kastrup表示，作为淡马锡全资子公司Heliconia Capital Management的投资对象，太平船务无需利用Wan曾在新加坡国际港务集团（PSA）任职的经历来深化双方的关系。

Kastrup说：“我不会这么说，因为……早在太平船务成为新加坡国际港务集团（PSA）的‘家人’之前，我们双方在各个层面就已建立了非常牢固和坚实的关系。”

然而，Wan能够深化太平船务与世界各地港口的合伙业务和关系，从而确保公司始终能使用具有竞争力和高效率的港口。Kastrup认为，在供应链中断和港口拥堵日益加剧的背景下，这一点至关重要。

Kastrup提到，在2015年，他与Wan曾花费数月时间就一项与太平船务无关的合资企业进行谈判。他说：“这段经历让我相信，未来他也能出色地进行谈判，并很好地代表太平船务。”

Kastrup还表示，公司拥有一支可根据市场波动进行调整的“敏捷”船队这一战略，以及其未来将要开拓的市场，并不会因为更换领导人而改变。

Kastrup在航运业拥有四十多年经验。2020年，当由张氏家族（Teo family）创办的太平船务陷入财务危机并濒临清盘时，他受Heliconia委托，为公司的财务重组提供咨询。

Heliconia对太平船务进行了纾困——通过一笔6亿美元的生命线资金收购了该公司的多数股权——并将其从一家家族企业转型为一家专业化管理的公司。

在这家一度负债累累的航运公司实现了惊人的扭亏为盈后，Kastrup于2021年3月成为太平船务的联席总裁兼执行董事，并于2022年7月出任首席执行官。

在他的领导下，太平船务实现了持续盈利，其2025财年的净利润约为10亿美元，营收约为43亿美元，预计2026财年的财务表现将超过这一水平。

运力已达到约50万个20英尺标准集装箱（TEU），增长超过50%，恢复到了太平船务因财务危机而不得不剥离大量船只以筹集资金渡过难关之前的水平。

在谈到自己在太平船务的经历时，Kastrup说：“我经历了一段非常精彩的旅程。”