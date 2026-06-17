首起集体诉讼：Teo Siong Seng、Singamas及其他集装箱制造商被控卡特尔价格垄断
原告向被告寻求损害赔偿、补偿及交出非法所得。
- Singamas Container被指控在一个涉嫌的卡特尔组织中操纵集装箱价格。 照片来源：SINGAMAS
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【新加坡】一家进口商和一家货运服务商已对包括新加坡航运巨头 Teo Siong Seng在内的多家主要集装箱制造商及其高管提起了首批集体诉讼，指控他们合谋操纵干货集装箱的价格。
此前，美国司法部（DOJ）于五月宣布，指控包括 71 岁的 Teo 在内的四家集装箱制造商及其高管，通过限制产量串通一气，人为抬高标准干货集装箱的价格。这些诉讼正是紧随该声明之后提出的。
原告向被告寻求损害赔偿、补偿及交出非法所得。虽然没有具体说明确切金额，但他们要求法庭判处三倍的损害赔偿。
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