Osim创始人Ron Sim撤销索赔并向Azure Capital出售7.3%股份后，Trek 2000股价飙升41.5%

持股比例降至2%，他不再是主要股东

【新加坡】基金管理公司 Azure Capital 已成为 Trek 2000 International 的主要股东，该公司以其 ThumbDrive USB 闪存盘而闻名。

Trek在周四（5月28日）提交给交易所的文件中表示，Azure Capital收购了22,074,000股普通股，约占其已发行股本的7.3%。

这些股份是根据双方于5月11日签订的购股协议，从Osim创始人Ron Sim处购买的。交易对价超过260万新元，合每股0.12新元。

该交易已于周二完成。

消息公布后，截至周五上午9点20分，该股股价飙升26.8%（即0.055新元），至0.26新元。截至午间休市，Trek的股价回吐了部分涨幅，但仍上涨14.6%（即0.03新元），报0.235新元，成交量为220万股。

截至周五收盘，Trek股价上涨41.5%（即0.085新元），报0.29新元，成交量达440万股。

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Azure Capital创始人兼首席执行官Terence Wong指出，Trek的“盈利能力已迈上一个新台阶”。

他补充说，在人工智能的推动下，市场对“高性能、数据密集型应用”的需求日益增长，而该公司的“专利无线存储技术使其能够参与其中”。

交易完成后，Sim在Trek的持股比例从之前的9.3%降至2%。因此，他不再是该公司的主要股东。

Trek的其他主要股东包括执行主席兼集团总裁Wayne Tan、Kioxia Corporation、CTI II和Creative Technology。

撤回诉讼

Trek在周四发布的另一份公告中表示，Sim和Osim已确认，他们“将不再继续”此前针对公司、Wayne Tan及其父亲（前执行主席Henn Tan）提起的法律索赔。

这些索赔源于Sim和Osim在2024年和2025年发出的律师函。

最初的信函指控，已于2018年卸任的Henn Tan曾做出欺诈性失实陈述，而Sim和Osim在2015年购买Trek股份时采信了这些陈述。

Ron Sim“将不再继续”此前对Trek 2000 International提起的法律索赔。 照片来源：商业时报资料图

信函还称，Sim作为小股东受到了“不公平的对待，且其合法期望未能得到满足”。

Wayne Tan将此情况形容为“历史遗留的股东问题”，并表示公司董事会和管理层“仍专注于执行我们在存储、人工智能相关和可再生能源解决方案方面的增长战略”。

2022年，Henn Tan因会计欺诈以掩盖Trek疲软的财务表现，被判处一年零四个月的监禁。

聚焦存储、人工智能和可再生能源

Trek表示，公司已“开发出整合NAND和DRAM系统的专利无线存储技术，适用于高速、数据密集型应用”。

该公司补充说，这些技术支持集团与软件公司Aboard AI的战略合伙业务，以“共同开发一套由人工智能驱动的航空解决方案”，预计到2027财年，该方案将带来超过1500万美元的收入。

Trek公布2025财年净利润为460万美元，较前一年的33.5万美元盈利猛增近12倍，尽管其收入下降1.1%至1960万美元。

该公司表示，其人工智能物联网（AIoT）部门占该年度销售收入的93.2%。

公司补充说，将加大创新力度以“增强其核心存储和AIoT解决方案”，同时开发和推广其人工智能和可再生能源相关的产品。

Trek于2023年6月被列入新加坡交易所的观察名单。作为向更侧重信息披露的框架转型的一部分，该名单已于2025年10月被废除。但发行人若连续三年录得亏损，仍须进行披露。