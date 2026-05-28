The Business Times
business-time-50

Osim创始人Ron Sim撤销索赔并向Azure Capital出售7.3%股份后，Trek 2000股价飙升41.5%

持股比例降至2%，他不再是主要股东

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Ranamita Chakraborty

Ranamita Chakraborty

Published Thu, May 28, 2026 · 10:08 PM — Updated Fri, May 29, 2026 · 07:34 PM
    • Azure Capital创始人兼首席执行官Terence Wong（左）与Trek 2000执行主席兼集团总裁Wayne Tan。
    • Azure Capital创始人兼首席执行官Terence Wong（左）与Trek 2000执行主席兼集团总裁Wayne Tan。 照片来源：AZURE CAPITAL

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】基金管理公司 Azure Capital 已成为 Trek 2000 International 的主要股东，该公司以其 ThumbDrive USB 闪存盘而闻名。

    Trek在周四（5月28日）提交给交易所的文件中表示，Azure Capital收购了22,074,000股普通股，约占其已发行股本的7.3%。

    这些股份是根据双方于5月11日签订的购股协议，从Osim创始人Ron Sim处购买的。交易对价超过260万新元，合每股0.12新元。

    该交易已于周二完成。

    消息公布后，截至周五上午9点20分，该股股价飙升26.8%（即0.055新元），至0.26新元。截至午间休市，Trek的股价回吐了部分涨幅，但仍上涨14.6%（即0.03新元），报0.235新元，成交量为220万股。

    截至周五收盘，Trek股价上涨41.5%（即0.085新元），报0.29新元，成交量达440万股。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    Azure Capital创始人兼首席执行官Terence Wong指出，Trek的“盈利能力已迈上一个新台阶”。

    他补充说，在人工智能的推动下，市场对“高性能、数据密集型应用”的需求日益增长，而该公司的“专利无线存储技术使其能够参与其中”。

    交易完成后，Sim在Trek的持股比例从之前的9.3%降至2%。因此，他不再是该公司的主要股东。

    Trek的其他主要股东包括执行主席兼集团总裁Wayne Tan、Kioxia Corporation、CTI II和Creative Technology。

    撤回诉讼

    Trek在周四发布的另一份公告中表示，Sim和Osim已确认，他们“将不再继续”此前针对公司、Wayne Tan及其父亲（前执行主席Henn Tan）提起的法律索赔

    这些索赔源于Sim和Osim在2024年和2025年发出的律师函。

    最初的信函指控，已于2018年卸任的Henn Tan曾做出欺诈性失实陈述，而Sim和Osim在2015年购买Trek股份时采信了这些陈述。

    Ron Sim“将不再继续”此前对Trek 2000 International提起的法律索赔。 照片来源：商业时报资料图

    信函还称，Sim作为小股东受到了“不公平的对待，且其合法期望未能得到满足”。

    Wayne Tan将此情况形容为“历史遗留的股东问题”，并表示公司董事会和管理层“仍专注于执行我们在存储、人工智能相关和可再生能源解决方案方面的增长战略”。

    2022年，Henn Tan因会计欺诈以掩盖Trek疲软的财务表现，被判处一年零四个月的监禁

    聚焦存储、人工智能和可再生能源

    Trek表示，公司已“开发出整合NAND和DRAM系统的专利无线存储技术，适用于高速、数据密集型应用”。

    该公司补充说，这些技术支持集团与软件公司Aboard AI的战略合伙业务，以“共同开发一套由人工智能驱动的航空解决方案”，预计到2027财年，该方案将带来超过1500万美元的收入。

    Trek公布2025财年净利润为460万美元，较前一年的33.5万美元盈利猛增近12倍，尽管其收入下降1.1%至1960万美元。

    该公司表示，其人工智能物联网（AIoT）部门占该年度销售收入的93.2%。

    公司补充说，将加大创新力度以“增强其核心存储和AIoT解决方案”，同时开发和推广其人工智能和可再生能源相关的产品。

    Trek于2023年6月被列入新加坡交易所的观察名单。作为向更侧重信息披露的框架转型的一部分，该名单已于2025年10月被废除。但发行人若连续三年录得亏损，仍须进行披露。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    trek 2000SGX

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    KSL's Khoo Lee Feng says it is "not so much what you study, but how you learn".

    Johor property old hand KSL readies family handover amid market boom

    More than 95% of Seatrium's net order book comprises "series-build" projects.

    Seatrium eyes S$28 billion in project opportunities amid global race for energy security

    China has launched the biggest shake-up of its cross-border tax system in decades, threatening three popular brokers with at least US$330 million of penalties.

    China targets offshore billions in biggest crackdown in decades

    The bungalow's transacted price works out to about S$3,169 psf on the freehold land area of 23,979 sq ft.

    Shanda co-founder sells Tanglin Hill bungalow for S$76 million

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More