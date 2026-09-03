瑞银向亚洲富裕人士开放机构级基金策略，投资门槛500万美元

这家瑞士银行旨在凭借独家策略和更深入的投资组合分析，吸引家族办公室和超高净值人士

瑞银全球财富管理亚太区基金投资解决方案主管 Jansen Phee 表示，更主动的管理并不意味着承担不必要的风险。 照片：瑞银

[新加坡] 瑞银正向亚洲富裕人士开放一项以往主要面向机构投资者的基金计划，客户的最低投资额为500万美元。

瑞银称，其“独家管理人接入基金计划”（Exclusive Manager Access Fund Program）在亚洲尚属首创，将首先面向新加坡和香港的全球财富管理客户，之后再推广至台湾。

瑞银全球财富管理亚太区基金投资解决方案主管 Jansen Phee 在接受《商业时报》（The Business Times）采访时表示，客户必须向该计划投入至少500万美元，其中每只标的基金的最低投资额为50万美元。

这使得该计划明确地定位于财富金字塔的顶端，目标客户为高净值、超高净值客户以及家族办公室。

Phee 表示，在计划推出前接触过的家族办公室，对那些它们以往可能难以接触到的基金管理人尤其感兴趣。因为这类机构级管理人通常设有更高的投资门槛，一些家族办公室和超高净值人士可能无法凭一己之力达到这些门槛。

Phee 指出，该计划的独特之处在于其提供的基金管理人以及他们的投资方式。

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许多传统共同基金在相对严格的限制下运作，这限制了基金管理人偏离其基准的程度。例如，即使某位基金管理人对某项资产抱有强烈的投资信念，其持仓比例也可能被限制在10%以内。

相比之下，机构级策略给予基金管理人更大的自由度来支持其高信念投资观点，同时仍在明确的风险控制框架内运作。

Phee 强调：“更主动的管理并不意味着承担不必要的风险。这只是意味着管理人能更灵活地实践其投资信念。”

他补充说，这一区别至关重要，因为传统主动型基金的投资理念已变得越来越难以说服投资者。许多面向大众市场的共同基金一直难以持续跑赢其基准，这让投资者不禁要问，既然可以简单地购买交易所交易基金（exchange-traded fund, ETF），为何还要支付主动管理费。

亚洲私人银行之间的竞争也已加剧。当分销商提供的都是同一批广泛流通的零售基金时，银行就更难凸显其投资主张的差异性。

因此，瑞银正寻求通过将独家策略与通常为机构投资组合配备的报告和分析相结合，从而实现差异化。

客户可以要求获得综合业绩归因分析、详细的风险分析、标的基金配置的穿透式分析，以及更广泛的投资组合评论和风险评估。

Phee 表示：“这确实为客户带来了全新的体验，以及一种与瑞银合作开展基金业务的全新方式。”

瑞银全球财富管理投资总监 Solita Marcelli 补充道：“该计划彰显了瑞银在全球和本地的专业知识与能力。通过跨地区紧密合作，我们得以开发出一种独特的服务，以满足亚太区客户的特殊需求。”

保持“俱乐部”的小规模

该计划将首先引入六家管理人或策略，其中三家为股票型，三家为固定收益型。

首批将推出四家，另两家预计在10月尽职调查完成后加入。目前已公布的管理人包括 DoubleLine、Acadian Asset Management 和 Wellington Management。

其中一些产品是瑞银与管理人共同打造的，并且是瑞银在亚洲的独家产品；另一些则历来主要面向机构投资者。

瑞银还打算有意地保持该计划的小规模。Phee 表示，该计划最终将管理人或策略的数量上限设定在15到20家左右，并且没有设定达到该数量的固定时间表。

他说：“我在这里寻找的是真正主动的管理人，他们敢于坚持自己的强烈信念，并已持续证明其强烈信念能够带来显著的阿尔法（alpha）收益。”

对一些机构管理人而言，这种吸引力是双向的。他们无需与亚洲各地的银行建立分销关系，而是通过少数几家有规模的合作伙伴来接触私人财富。

Phee 以 DoubleLine 为例，他表示，这家固定收益管理人在与瑞银合作之前，并未与任何亚洲分销商建立正式的分销协议。

他说，另一方面，Acadian 历来主要专注于机构客户。

虽然独家合作协议没有固定的最短期限，但瑞银通常会每三到五年审查一次管理人或策略的商业可行性。只要一项策略仍在该计划中，它就将继续为瑞银的亚洲客户所独享。

从交易转向持有

瑞银也希望这些策略能在客户的投资组合中占据更长期的位置。

Phee 表示，这些策略并非用于战术性交易——即为捕捉特定市场机会而持有的短期头寸，而是客户可以围绕其构建投资组合的长期持仓。

他说：“对我而言，这应该始终是他们的核心投资组合，因为我们在这里创建的都是客户可以长期持有的核心策略。”

当被问及这类核心投资应大致占投资组合多大比例时，他表示，客户应持有“接近50%”。

对于一个富裕投资者历来更偏好交易的地区而言，这将标志着一种转变。

Phee 表示，亚洲客户仍然相对偏好战术性投资，但随着瑞银扩大其委托和全权委托产品范围，已观察到客户逐渐将更多资金投入核心投资组合。他补充说，今年该行最畅销的基金就是一个多资产核心投资组合。

他说，年轻一代的富裕客户也变得越来越成熟，他们要求获得更多以往主要与机构相关的投资机会和投资组合工具。

瑞银花费了约18个月的时间来构建该计划，动员了来自亚太、美国和瑞士的100多名员工。

Phee 表示，该计划目前在新加坡和香港已获得积极反响。

他补充说：“这一趋势只会愈演愈烈。”