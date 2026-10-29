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UltraGreen.ai第三季度营收增长43.9%，但预计2026财年营收将低于预期指引

公司目标将不低于30%的盈利用于派息；并计划回购高达3000万美元的股份

Benjamin Cher

Benjamin Cher

Published Thu, Oct 29, 2026 · 08:47 AM
    • UltraGreen.ai表示，随着竞争性吲哚菁绿产品的进入，美国的运营环境已变得更具挑战性。
    • UltraGreen.ai表示，随着竞争性吲哚菁绿产品的进入，美国的运营环境已变得更具挑战性。 照片：ULTRAGREEN.AI

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】 UltraGreen.ai 周四（10月29日）在提交给交易所的文件中披露，其2026年第三季度营收同比增长43.9%，从2025年第三季度的3100万美元增至4460万美元。

    2026年第三季度，美国市场营收从2025年同期的2390万美元增长47%至3520万美元。世界其他地区的营收贡献则同比增长32%，从710万美元增至940万美元。

    在截至9月30日的九个月里，公司营收从去年同期的9760万美元增长35%至1亿3180万美元。

    同期，美国市场的营收贡献从7520万美元增长35%至1亿零130万美元。世界其他地区的营收则从2250万美元增长36%至3050万美元。

    该医疗科技平台指出，由于竞争性吲哚菁绿（ICG）产品的进入导致了价格压力和客户购买模式的变化，美国运营环境存在不确定性。

    制药公司Zydus和Provepharm已获准在美国生产和销售ICG产品。

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    UltraGreen.ai预计其2026财年的营收将低于此前1.75亿美元至1.85亿美元的指引。这一影响预计将持续到2027财年。

    UltraGreen.ai首席执行官Ravinder Sajwan表示：“我们正通过与客户和分销合作伙伴进行更密切的接触、提供更广泛的商业产品和严格的成本管理来应对挑战，而我们对产品质量和可靠供应的专注则为这些措施提供了支持。”

    该公司已通过其在美国的合作伙伴重新推出自家的ICG非专利产品，以便在其品牌ICG产品之外，提供一个具有价格竞争力的选择。

    公司正努力与渠道和分销合作伙伴合作，以维持市场准入、加强客户关系，并评估客户购买模式的变化以及对竞争对手产品的采用情况。

    Sajwan补充道：“我们正在加快成像系统的商业推广，在包括门诊护理和伤口管理等额外的临床环境中开发机会，并加强我们在美国以外市场的影响力。”

    UltraGreen.ai也正在审视其运营效率和成本结构，以支持其在这一变化市场中的盈利能力。

    董事会已批准一项资本配置框架，该框架将优先考虑对业务进行再投资，其次是派发可持续股息、进行战略性收购和股份回购。

    根据该框架，公司的年度股息目标是派发至少占扣除特殊项目后盈利30%的股息，每年分两次派发。该计划将考虑公司的盈利、现金流和资本需求，并须经董事会批准。

    UltraGreen.ai还宣布了一项为期多年、总额高达3000万美元的股份回购计划，并将择机执行。该计划将考虑公司的资本配置优先事项、市场状况、估值和流动性。

    在美国以外，UltraGreen.ai的组织灌注分析软件PerfusionWorks获得了欧洲MDR CE认证。其Verdye ICG产品也在南非获得了监管批准，从而将其业务版图扩大到42个国家。

    UltraGreen.ai的股价周三收盘上涨7.6%（0.04美元），报0.565美元。

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