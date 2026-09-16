UltraGreen.ai表示，尽管美国市场竞争激烈，公司仍专注于维持其市场份额

该公司指出，作为其更广泛增长战略的一部分，公司正与当地分销合作伙伴“积极接洽”

UltraGreen.ai去年在新加坡交易所 (SGX) 申请了3.771亿美元的首次公开募股 (IPO)，发行价为1.45美元，但此后其股价已经下跌。 照片来源：ULTRAGREEN.AI

【新加坡】 UltraGreen.ai 在周三（9月16日）提交给交易所的文件中表示，尽管竞争环境激烈，公司仍专注于维持其在美国的市场份额。

该集团正与美国的分销合作伙伴“积极接洽”，这是其更广泛增长战略的一部分。公司指出，鉴于讨论仍在进行中，目前无法就定价事宜或商业安排发表评论。

公司在周三发布的这份声明，是在其第三季度财务业绩发布之前。该业绩定于10月29日开市前公布，届时公司将提供其在美国业务发展以及各项战略举措进展的最新情况。

随着制药公司Zydus Lifesciences的吲哚菁绿染料获得监管批准，UltraGreen.ai在美国市场面临的竞争将日益激烈。

除了专注美国市场，UltraGreen.ai也在将其业务版图扩展至亚洲、欧洲和中东，同时推进其成像和软件战略。

该集团拥有超过10年在不断变化的市场环境中运营的经验，并以其客户与临床关系，以及制造业产业群、供应和分销能力为依托。

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2025年11月26日，这家手术科技公司提交了在新加坡交易所主板进行3.771亿美元首次公开募股的申请，其后录得4.5倍的认购率，收到超过一千份有效申请，认购约2650万份分享计划。

然而，自去年12月上市以来，该公司的股价一直低迷。其股价一度暴跌至8月下旬的0.635美元，一周内下跌了49.6%。

这与其1.45美元的发行价相去甚远。

在该声明发布前，该股周三平收于0.555美元。