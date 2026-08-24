UltraGreen.ai将针对美国竞争对手的定价和分销策略调整应对措施

其首席执行官对公司的长期战略、竞争地位和前景依然充满信心

Ultragreen.ai的监管足迹遍布欧洲、中东和亚洲的超过43个国家。 照片来源：ULTRAGREEN.AI

【新加坡】 UltraGreen.ai 首席执行官Ravinder Sajwan于周一（8月24日）表示，公司将根据美国新竞争对手的定价、分销方式和客户定位来调整其商业对策。

然而，这家生产用于荧光引导手术的吲哚菁绿（indocyanine green, ICG）产品的公司表示，目前“猜测竞争对手的潜在市场影响或公司可能采取的具体应对措施还为时过早”。

Sajwan在一份提交给交易所的文件中表示：“竞争对我们来说并不陌生。”他指出，公司意识到美国ICG市场新进入者近期获得的监管批准已引起股东担忧。

8月19日，《商业时报》（The Business Times）报道称，在竞争对手Zydus Lifesciences和Provepharm获得批准后，UltraGreen.ai将很快在美国市场面临竞争。

这可能会对公司产生负面影响，因为在公司2026年上半年8720万美元的收入中，美洲市场贡献了75%，即6540万美元。

8月21日，该公司股价收于0.635美元，当周下跌49.6%。同日，星展集团研究部（DBS Group Research）将其对UltraGreen.ai的目标价下调一半至0.80美元，并将评级从“买入”下调至“持有”。

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面对日益增加的股东压力，Sajwan表示：“（美国）食品和药物管理局（Food and Drug Administration, FDA）的批准是一个重要的监管里程碑，但这本身并不意味着商业发布、客户采纳或市场渗透。”

此外，他指出公司的战略不止于生产ICG。

他表示，其结合染料、成像和软件的平台化方法是UltraGreen.ai实现这一超越的关键驱动力。

Sajwan表示，UltraGreen.ai采用人工智能技术的下一代荧光引导手术产品PerfusionWorks，已完成其欧洲医疗器械法规（European Medical Device Regulation）的符合性评估，正在等待正式认证。

他补充说，公司的下一步是寻求美国FDA的批准，以便进一步扩大这项新技术的潜在应用和目标市场。

Sajwan补充道，除了技术层面，公司还将继续进行地域扩张。目前，其监管足迹已遍布欧洲、中东和亚洲的超过43个国家。

他补充说：“我们已在欧洲建立了领先地位，并继续在国际市场上强劲增长，这为我们在成熟的美国业务之外提供了多种增长途径。”

他表示，他一直在购买公司股票，并打算继续增加个人投资。

他说：“我依然对UltraGreen的长期战略、竞争地位和前景充满信心。”

周一，UltraGreen.ai的股价上涨13.4%，即0.085美元，至0.72美元。今年以来，其股价已下跌57.4%。