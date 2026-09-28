新加坡企业“持谨慎乐观态度”，但投资者更想要一个确切的数字

UNCOVERING THE SINGAPORE BOURSE

投资者需要前瞻性指引，监管机构也对此提出要求，但大多数上市公司仍未提供。

由首席执行官 Samer Kabbani 领导的半导体测试设备供应商AEM，是少数提供前瞻性指引的新加坡上市公司之一。 图片来源：AEM

[新加坡] 当AEM Holdings在5月公布其第一季度业绩时，利润的跃升并非最关键的信息。更有用的是演示文稿上的一个方框。这家芯片测试公司将其2026财年的收入指引上调了约五分之一，至5.5亿新元至6亿新元之间。

市场随之作出了反应。当天，AEM股价收于8.35新元，上涨10.7%。CGS International 将其目标价从10.15新元上调至14.79新元，并将其2026财年至2028财年的净利润预测上调了33%至44%。

到了8月，AEM再次上调指引。它将收入指引范围提高到6.3亿新元至6.8亿新元之间，并增加了全年每股盈利指引，为24.5至27.5分。

平心而论，单靠演示文稿上的一个数字区间本身并不能推动股价。购买AEM测试设备的**人工智能**（AI）芯片制造商才是主要推手。前瞻性指引的作用是告诉市场订单浪潮有多大，以及何时到来。分析师们当天就可以将这些数字输入他们的模型中。

AEM不仅在行情好的年份这样做。它曾预计2023财年收入约为5亿新元，但同年8月，由于一个主要客户推迟了产品发布，公司将该指引区间下调至4.6亿新元至4.9亿新元之间。最终，全年收入为4.813亿新元——在修订后的范围内。

次年2月，该公司只给出了半年的收入指引区间，投资者因其未提供全年指引而感到不满。

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可以将前瞻性指引看作飞行员预报的抵达时间。没人期望飞机会分秒不差地降落，但如果驾驶舱里一片寂静，乘客就会感到不安。

为何提供指引的公司如此之少

AEM在新加坡交易所仍是少数的例外，监管机构也清楚这一点。

周三（9月23日），新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）表示，将收紧有关薪酬、股息和投资者关系的上市规则。

从2027年1月1日或之后开始的财年，年报必须包含股息政策和投资者关系政策。年报还必须描述公司在年内与主要股东的沟通情况，并解释哪些绩效指标决定了高管薪酬。每个发行人都需要设立一个投资者关系网站，或至少在公司官网上开辟一个专门版块。

这些规则并未强制要求提供盈利指引。即使是股息政策，也不强制公司承诺派息。希望保留现金用于增长的公司只需说明这一点即可。

换句话说，新交所监管公司现在要求公司解释他们如何回报股东。至于预测公司将赚多少钱，则仍由公司自己决定。

一些对新交所监管公司咨询的回应者希望将规则扩大，以更广泛地涵盖资本管理。这个想法现已提交给企业治理咨询委员会（Corporate Governance Advisory Committee）。

新交所监管公司首席执行官 Tan Boon Gin 坦率地指出了其中的利害关系。他说：“新加坡的股票市场正受益于投资者兴趣的复苏，但如果董事会和管理层不加强与投资者的沟通并展现更高的透明度，这种兴趣将不会持久。” 他敦促公司超越最低要求，以吸引全球资本并提高估值。

关于前瞻性指引本身，新交所监管公司几个月来一直在推动。在1月份的一篇专栏文章中，Tan 和上市合规部主管 Michael Tang 明确地驳斥了三个误区：监管机构不反对提供指引；只有在极少数情况下才需要审计师的签字确认；只要重大变化已发出预警，更新信息可以等到下一次业绩公布时再发布。

所有这些举措都是为了提振市场的更广泛努力的一部分。新加坡金融管理局（MAS）已设立了65亿新元的“股市发展计划”（Equity Market Development Programme）以吸引资金进入新加坡股市，以及一个3000万新元的“价值释放计划”（Value Unlock programme）来帮助公司吸引投资者。新加坡交易所身体力行，向其股东提供中期收入增长指引。

然而，关于前瞻性指引的信息并未得到广泛接受。5月，上市公司协会（SGListCos）在一场会员活动中对32人进行了调查，询问他们如何制定前瞻性陈述。没有人将他们的陈述描述为高度量化。14人表示是平衡的，11人表示主要是定性的。7人则完全避免或不发布此类陈述。当被问及主要障碍时，31人中有16人提到了监管风险、法律责任和投资者审查。

FTI Consulting 金融通讯与特殊情况业务高级总监 Justin Teh 表示，许多公司仍然认为，出于“审慎和合规”的考虑，他们不能或不应该提供指引。

FTI Consulting 是新交所“价值释放计划”的投资者关系服务提供商小组成员之一。

“在其他国际市场，提供前瞻性指引是相当普遍的做法，”他说。“在美国，这是一种成熟的自愿性实践。在日本，发布下一年的盈利预测早已成为常态。伦敦上市公司提供的中期指引远多于新加坡的发行人。”

他表示，保持沉默的风险在于其他人会填补信息空白。“如果公司保持沉默，分析师和投资者可能会自行填补空白；而他们的版本可能会更混乱或与现实相去更远。”

好的指引是什么样的

对于不确定从何着手的公司，新交所已经发布了基于真实披露信息的参考指南。第一份指南于4月发布。7月又发布了针对房地产投资信托（Reits）和工业领域的深入分析。

这些例子涵盖了从具体数字到平实的文字描述。星展银行 (DBS) 和新电信 (Singtel) 按业务线阐述了展望。凯德投资 (CapitaLand Investment) 按地区给出了管理资产规模的目标。新科工程 (ST Engineering) 则按部门制定了五年目标，并提供进展更新。

胜科海事 (Seatrium) 展示了其订单簿何时转化为收入，并设定了收入、息税折旧摊销前利润（Ebitda）和股本回报率的目标。在房地产投资信托中，凯德腾飞房产信托 (CapitaLand Ascendas Reit) 预告了其预期的年度租金复归率。

Stoneweg Europe Stapled Trust 告知投资者，预计其2026财年的派息将与2025财年大致持平。其首席**资本市场**官 Elena Arabadjieva 在 SGListCos 的座谈会上表示，此举是应投资者的要求。她说，他们想知道的“不仅是今天的数字，还需要对未来的派息有清晰的了解”。

小盘股的困境

分析师表示，在最不常见提供指引的地方，提供指引的理由反而最充分。

Maybank 证券研究主管 Thilan Wickramasinghe 指出，在提供良好指引的大盘股中，包括星展银行 (DBS)、华侨银行 (OCBC)、大华银行 (UOB)、新翔集团 (SATS) 和新电信 (Singtel)。他还补充了中盘股胜捷企业 (Centurion Corporation)、食益轩 (Food Empire) 和策士集团 (CSE Global)。

他表示，前瞻性指引能让分析师评判管理层。他们追踪承诺与实际交付的对比，并由此建立信任。

“股价会对预期的变化做出反应，”他说。“分析师在表达其预期时越有信心，市场就越能更好地反映出正确的估值。”

他更重要的一点是关于公司规模。新加坡的分析师人才库很小，而且大多数人只覆盖大盘股。“讽刺的是，这些大盘股公司往往已经提供了最好的指引，”他说。

较小的公司获得的分析师关注较少，预测的差异也更大。当业绩出人意料时，它们的股价波动会更剧烈。更清晰的指引可以缩小这种预测差异，吸引更多研究覆盖，并引入机构投资者。

更多的机构资金意味着更好的流动性和更广泛的股东基础，“从而形成一个良性循环，支持更强的市场知名度，并可能随着时间的推移带来更高的估值”。

Wickramasinghe 并不期望每家公司都提供指引——能见度低、需求呈周期性或受大宗商品影响的公司选择不提供指引或许是正确的。对于其他公司，他只有一个要求：“少说空话，多给可衡量的目标。”

他表示，指引常常以“谨慎乐观”的形式出现。这作为一种情绪表达是可以的，但在电子表格里却毫无用处。

Azure Capital 创始人兼首席执行官 Terence Wong 以发掘小盘股为生。当被要求说出一家提供良好指引的公司时，他很难想出任何一家。

这本身就说明了很多问题。

Wong 一直在推动他投资的一些公司至少提供股息或利润指引。没有这些指引，也没有分析师的覆盖，预测就会五花八门，许多投资者根本不会购买。“是预期在驱动股价，”他说。

他补充说，初来新加坡的外国基金往往从蓝筹股开始。能见度是让他们有信心去关注市场中更深层次股票的关键。他说，更好的指引本身无法弥合与其他市场的估值差距，但会有所帮助。

恐惧与法律

那么，对被起诉的恐惧是合理的吗？Lee & Lee 律师事务所合伙人兼企业部主管 Adrian Chan 认为这种担忧被夸大了。

“如果前瞻性指引准备得当且附有限定条件，那么所感知的风险可能与实际的法律风险不成比例，”他说。

主要风险来自《证券及期货法》，该法案针对虚假或误导性陈述。根据**公司法**，如果董事在信息披露方面未能尽到合理的谨慎责任，也可能承担个人责任。

Chan 表示，检验标准是公司在发布信息时是否有合理的依据。未能达到预测数字本身并不是检验标准。

新交所监管公司的专栏文章称，善意发布并带有适当警示性声明的指引“在正常情况下不应引起监管质询”。Chan 对此表示欢迎。但新加坡金融管理局保留其自身的执法权，投资者仍然可以提起诉讼。“新交所监管公司的安抚很重要，但并非完整的盾牌，”他说。

这就是为什么他希望有一个更广泛的“安全港”条款。为新的全球上市板（Global Listing Board）修订的《证券及期货法》中，包含了针对该板上市公司的一项美式抗辩理由，可用于应对有关前瞻性陈述的民事索赔。但这不适用于刑事责任。大多数主板和凯利板公司没有类似的保护。

“弥补这一差距将在很大程度上缓解市场上对法律责任的担忧，这种担忧正是导致前瞻性指引采纳缓慢的原因，从而鼓励更广泛地采纳前瞻性指引，” Chan 说。

在此之前，董事会应记录其假设，并针对不利情况进行测试。他们应使用清晰的警示性语言，并建立一个从管理层到审计委员会再到整个董事会的审批流程。

公司容易忘记的是数据发布之后的事情。“指引发布后，对其持续的管理往往被忽视，而这最有可能引发问题，”他说。

公司绝对不能做的一件事就是保持沉默。“一旦发行人意识到指引与实际情况有重大偏差，沉默就不再是选项——它会构成潜在的违规行为，” Chan 补充道。

新交所监管公司已让这一点变得比听起来更容易。公司不必在情况变化时立即重写指引。它必须及时预警重大偏差，并说明原指引是否仍然有效。差距的大小和任何新数据可以等到下一次业绩公布时再发布。如果能解释原因，公司甚至可以暂停发布指引。

简而言之，机长不必宣布每一次颠簸。但他必须在飞机改变航向时告知大家。

FTI 的 Teh 表示，投资者理解这一点。“好的指引并不是承诺盈利会精确到最后一分钱，”他说。

“投资者明白预测是会改变的。重要的是管理层是否清晰地解释其假设，在情况发生重大变化时及时更新市场信息，并透明地说明实际表现与先前预期不同的原因。”

AEM 的记录证实了这一点。其2023年的指引下调虽然令人失望，但最终结果符合其调整后的预期。投资者抱怨的那一年，是公司只提供了部分信息的那一年。在两次上调指引后，现在没有人再抱怨了。

大多数新加坡企业仍然“持谨慎乐观态度”。但投资者想要的只是一个他们可以使用的数字。