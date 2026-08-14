Cnergy加油站业务增长推动优联燃气盈利创纪录，计划于2027年再增设两座加油站

截至6月30日的六个月，该公司录得1200万新元的创纪录净利润。

Cnergy的汽油和柴油价格为新加坡最低，这有助于推动液体燃料销量的增长。 图片来源：海峡时报

【新加坡】优联燃气控股 (Union Gas Holdings) 宣布，其加油站业务在2026年上半年助其净利润创下历史新高。公司计划于2027年在马西岭和裕廊西增设两座服务站，届时其在新加坡的零售网络将扩大至五座服务站。

优联燃气的主要业务是分销用于烹饪的液化石油气 (LPG)。该公司目前在女皇道、丹戎加东路和旧多德路拥有并运营着三座Cnergy汽油和柴油加油站。

首席执行官 Teo Hark Piang 在8月13日的一份声明中表示：“我们将继续扩大零售版图，并维持零售业务的长期增长。我们位于马西岭和裕廊西的服务站预计将于明年投入运营，我们乐观地认为，这些新增站点将为集团带来积极贡献。”

该公司于8月13日公布，截至6月30日的六个月内，公司录得1200万新元的创纪录净利润，几乎是去年同期430万新元的三倍。营收则飙升66.4%至1.06亿新元。

这一数字也超过了公司2025年全年1050万新元的净利润。

优联燃气将业绩增长归因于液体燃料销量的增加，以及Cnergy加油站业务扩张带来的新收入。其丹戎加东路和女皇道的加油站分别于2025年10月和2026年2月开业。

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液体燃料业务包括向工业和商业客户以及通过服务站向车辆销售和分销柴油和汽油，此外也包括柴油的批量销售。

该业务上半年营收从950万新元增至5170万新元，增长超过五倍。

Cnergy的汽油和柴油价格是新加坡最低的，这有助于推动液体燃料销量的增长。该公司还为天然气汽车和工业客户销售压缩天然气。

优联燃气为其Cnergy加油站采购柴油和进口天然气。尽管自2月28日伊朗战争爆发以来价格有所上涨，但公司接受了较低的利润率，以保持Cnergy的价格低于竞争对手。

根据优联燃气的说法，Cnergy加油站RON 95汽油的会员价在3月份为每升2.03新元，4月份达到每升2.58新元的峰值。6月份记录的最后价格为每升2.45新元。

Cnergy的主要成本（主要是燃料和土地）也比竞争对手更易于管理。

与此同时，该集团的传统燃气业务保持稳定，上半年销售额为5380万新元，与去年同期基本持平。

集团宣布派发每股0.0048新元的中期股息，并鉴于其强劲的业绩表现，首次派发每股0.0032新元的特别股息。

这使其上半年总股息达到每股0.008新元，高于去年同期的0.0048新元。海峡时报