大华银行推出分行服务线上预约系统

银行表示，该服务能让银行预测客户需求，并为每一次客户服务做好准备。

客户可使用该平台办理超过25种服务，涵盖从日常交易到咨询和财富管理等服务。 照片来源：《商业时报》资料图

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【新加坡】在银行业普遍向数码化转型，并重新思考实体分行角色的背景下，大华银行 (UOB) 为需要分行服务的客户推出了线上预约系统。

该行在周四（10月1日）发表的声明中表示，该系统将允许零售及企业客户在线预约分行服务，并即时获得确认。

大华银行集团渠道与数码化部董事总经理Benny Chan说：“该平台也让我们能更好地预测客户需求，并为每一次互动做好准备。”

客户可使用该平台办理超过25种服务，涵盖从日常交易到咨询和财富管理服务，例如银行担保申请、银行本票和更新账户资料等。

大华银行表示，对于可在线上办理的服务，预约网站将显示相关链接，以便客户决定是自行在线办理，还是继续进行分行预约。

大华银行在7月和8月于六家分行进行了试点，发现在使用预约服务的客户中，近一半的年龄在50岁以上。

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在试点期间的预约中，约一半是为了咨询服务，例如开设账户、商业解决方案和投资相关服务。

更改账户资料以及申请银行本票和即期汇票，也是最受欢迎的交易之一。

《商业时报》(The Business Times) 的调查发现，星展银行 (DBS) 和华侨银行 (OCBC) 目前不提供类似的分行提前预约服务，但它们提供电子排队服务。

华侨银行特别指出，随着客户对科技越来越熟悉，如今到访分行的客户已有所减少。

在过去五年中，华侨银行四项最常见的分行服务交易——银行本票、资金转账、存款和取款——的办理量下降了超过30%。

该行分行服务与风险管理主管Jean Oh表示：“这自然减少了客户因日常银行需求而到访分行的必要性。”

她表示，虽然华侨银行没有线上分行预约服务，但希望提前规划的客户可以使用华侨银行手机应用中的“Easy Q”功能提前获取排队号码，而寻求理财建议的客户则可以联系其财富顾问来安排会面。

Oh表示，对于需要面对面交流的客户而言，分行仍然很重要。这些客户包括不太熟悉科技的年长者、有更复杂银行需求的客户，或希望进行财富管理对话的客户。