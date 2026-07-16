大华继显因Lum Chang Creations转至主板及赢得新订单而上调其目标价

BROKERS’ TAKE

该券商维持“买入”评级，目标价上调至0.51新元

Lum Chang Creations在完成3500万股的股票配售，筹集约1140万新元资金后，已成功转至主板。 图片来源：LUM CHANG CREATIONS

【新加坡】大华继显 (UOB Kay Hian) 于周二（7月14日）上调了 Lum Chang Creations 的目标价，主要基于其成功转至主板以及强劲的订单增长。

该券商维持其“买入”评级，目标价从之前的0.39新元上调至0.51新元。

Lum Chang Creations于6月30日完成3500万股的配售，筹集了约1140万新元的资金总额后，已于周四成功转至主板。

大华继显的分析师表示：“此次转至主板也凸显了管理层对集团核心业务可持续性的信心，并表明其已为迈入下一增长阶段做好准备。”

大华继显指出，上调目标价的另一个原因是，该公司曾于5月19日宣布，截至4月30日，其在手订单价值约为1.44亿新元。

Lum Chang Creations 是在2025年6月经过内部重组后，从其主板上市的母公司 Lum Chang 中分拆出来，并于一个月后在凯利板（Catalist）首次亮相。

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今年2月，该公司获得了 新加坡交易所 (Singapore Exchange) 的原则性批准 ，同意其转至主板。其董事经理 Lim Thiam Hooi 指出，公司希望借此提升企业形象，增强在机构投资者中的知名度，并为下一阶段的增长获得一个更强大的平台。

大华继显指出，Lum Chang Creations 已完成其一送一的红股发行计划，发行了3.3亿新股，这些红股已于7月13日计入股东账户。因此，公司总发行股本已增至6.6亿股。

大华继显表示：“此次红股发行通过扩大股本基础和改善交易流动性，为 Lum Chang Creations 提供了支持。”该券商补充说，这将帮助公司为在主板上面对更广泛的机构股东群体做好准备。

此外，该公司“强劲的订单增长势头”预计将继续为盈利提供能见度。其中，价值2170万新元的圣约播道会 (Covenant Evangelical Free Church) 合同和价值320万新元的峇峇住宅 (Baba House) 合同将“在未来两年内提升营收能见度并为盈利提供支持”。

与此同时，大华继显表示，Lum Chang Creations 被纳入 MSCI 全球微型股指数 - 新加坡指数 (MSCI Global Micro Cap Indexes – Singapore Index)，“凸显了投资者对该集团战略方向、业务模式韧性以及不断增强的财务表现日益增长的认可”。