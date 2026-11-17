新规可能使总部位于新加坡的公司处于不利地位，但运营商预计影响有限

新电信 (Singtel) 表示，将根据美国的新规与新加坡政府合作，以获取必要的许可和牌照。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】购买先进人工智能芯片的新加坡公司正面临美国新的许可要求，尽管数据中心运营商预计华盛顿最新出口管制措施所带来的直接影响有限。

这些限制将为在新加坡运营的公司创造一个不公平的竞争环境，因为总部位于美国的公司可能获得豁免，而像新电信 (Singtel) 这样的本地公司则无法申请。

美国商务部于周一（11月16日）宣布的新规要求，从美国向新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和巴西出口、再出口或转让某些先进半导体时，必须获得许可。

该要求不适用于总部在美国的公司或母公司总部在美国的公司，前提是它们满足特定的报告要求。

“因此，在新加坡同一栋楼里的两家公司，可能仅仅因为总部所在地不同，而面临截然不同的规则，”新加坡国立大学（国大）李光耀公共政策学院的杨邦孝讲席教授 Ramkishen Rajan 说道。

行业观察人士指出，此限制措施将华盛顿限制中国获取先进人工智能芯片的努力范围，从实体运输扩大到了其他领域。

资产管理公司 Muzinich & Co 的首席执行官 Justin Muzinich 表示：“（这项规定）不仅阻止向中国出口某些人工智能芯片……它还阻止中国在第三方国家租用这些算力。”

Rajan 教授指出：“众所周知，使用芯片并不一定需要进口。你可以直接从国外的数据中心租用算力。”

他补充说，根据新规，如果某个数据中心向总部位于中国或其他受限国家/地区的公司提供大量算力，那么向该数据中心运送先进芯片现在将需要获得美国批准。

对数据中心运营商影响不均

为其“GPU即服务”（GPU-as-a-service）业务 RE:AI 购买 Nvidia 图形处理器（GPU）的新电信表示，预计不会立即产生太大影响。

一位新电信发言人在回应《商业时报》（The Business Times）的询问时表示：“我们仍在评估其影响，但预计影响将微乎其微。”

该电信公司表示，RE:AI 是“一个只为新加坡服务的主权人工智能平台”，其客户主要是公共部门或研究机构。“没有芯片被再出口。”

尽管如此，新电信表示，将与新加坡政府合作，以获取必要的许可和牌照。

该公司补充说，在 RE:AI 的 6 兆瓦（MW）总容量中，已有 4 兆瓦完成安装。新电信数码基础设施公司（Digital InfraCo）首席执行官 Bill Chang 在周五的公司财报发布会上表示，这意味着这些芯片已经部署在数据中心内。

剩余的 2 兆瓦将从2027财年第四季度开始部署。

新电信表示：“我们将监控对客户的任何影响，并以严谨、分阶段的方式执行后续项目。”

该电信公司补充说，在其数据中心业务方面，“与新兴云服务商（neoclouds）签约的容量微不足道，这部分在合同收入中也不占重要比例”。

与此同时，Digital Realty 董事总经理兼亚太区负责人 Serene Nah 表示，作为一家总部位于美国的公司，该公司可能拥有“更好的运营优势”，但这取决于新规的具体实施方式。

由于该数据中心运营商的客户主要为云服务和企业客户，她预计其新加坡业务“不会受到太大影响”。

然而，新规将迫使该数据中心在为其即将在裕廊岛（Jurong Island）投入运营的 SIN13 数据中心选择未来客户时更加谨慎，尽管其许多总部位于美国的客户已表示有兴趣入驻。

Digital Realty 是在最近的“数据中心-应用征集计划2”（Data Centre - Call For Application 2）招标中，被初步分配到 50 兆瓦容量的四家运营商之一。其 SIN13 数据中心预计将于2029年竣工。

Nah 说道：“我们向来都有选择性，但我认为根据新规要求，我们可能需要更加严格地筛选。”她指出，该公司已经对其租户进行严格的“了解你的客户”（know-your-customer）审查。

她还预计，其区域性业务受到的影响也将微乎其微。

其位于雅加达的 5 兆瓦数据中心主要服务于“连接和企业客户”，而其位于赛城（Cyberjaya）的数据中心则仅服务于企业客户。

她说：“我相信这三个城市的业务都不会受到影响。”

Nah 是在周二 Digital Realty 创新实验室的开幕式上回答媒体提问时发表上述言论的。该实验室是 Digital Realty 在今年4月早些时候承诺的近70亿美元投资基础上建立的。

另一家总部位于美国的数据中心运营商 Equinix 告诉《商业时报》，其正在评估这项规定。

一位发言人说：“作为一家主机托管服务提供商，Equinix 不直接提供计算资源，包括先进的 GPU。”该公司在新加坡拥有六个正在运营的数据中心。

新加坡寻求澄清

能源、贸易和工业部以及数码发展和新闻部周二在一份联合声明中表示，他们正在“仔细研究这项新措施的细节”。

他们补充说，他们一直在与美国相关部门就该措施的范围和实施进行沟通，并探讨如何为新加坡公司提供可信的准入便利。

数码发展和新闻部长 Josephine Teo 周二在美国举行的一场 Semafor 会议上发表讲话时表示：“我们一直在与新加坡受影响的企业进行沟通，以了解新规对他们的影响。”

她指出，新加坡境内约有 6000 家美国公司，OpenAI、Anthropic 和 Google Deepmind 等科技巨头也相继宣布了新动向。

她补充说：“这是一个积极的发展势头，我们希望保持下去。”

然而，Rajan 教授警告说，在新规之下，由于企业需要时间来评估许可风险，新加坡和东南亚地区的一些订单可能会被延迟或重新定向。他说，一些项目甚至可能“需要重新考虑”。

“这些芯片的进口可能会受到冲击。但由于该规定只涵盖了半导体市场的一部分，因此（冲击）有多大还很难说。”

他补充说，新规对不同的公司和国家区别对待，正在推动科技世界走向分裂。“这对像新加坡这样的枢纽中心来说，处境将更加艰难。”