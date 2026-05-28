IFS Capital首席执行官：美国私人信贷风险并未在东南亚重现

Randy Sim 解释了为何该地区的信贷格局与美国截然不同，以及为何我们应加以区分。

IFS Capital集团首席执行官Randy Sim表示：“如今，私人信贷与直接贷款几乎成了同义词，但我们看待它的方式截然不同。” 图片来源：IFS CAPITAL

【新加坡】私人信贷或许正占据全球财经新闻的头条，但在新加坡交易所上市的IFS Capital集团首席执行官Randy Sim迅速划清了界限，指出了美国直接贷款市场与更为保守的东南亚私人信贷格局之间的区别。

Sim表示：“如今，私人信贷与直接贷款几乎成了同义词，但我们看待它的方式截然不同。”他指出：“私人信贷就像一把大伞，旗下涵盖了美国的直接贷款——这正是备受关注的领域，其贷款对象主要是拥有私募股权支持且通常杠杆率很高的公司。”

今年早些时候，美国直接贷款领域的主要基金管理公司遭遇了一波赎回请求浪潮，并在“限制赎回机制”被触发时，不得不限制投资者的提款。

限制赎回机制允许基金经理在出现大量赎回期间，限制投资者的可提取金额，以保护基金。

与此同时，在东南亚，约90%的私人信贷交易是无私募股权支持的。

Sim指出，是否有私募股权支持——即一家私募股权公司拥有、管理并为借款公司提供财务支持——是一个关键区别。因为它将高杠杆、有私募股权支持的美国直接贷款，与东南亚地区更为保守、面向独立企业的资产支持贷款区分开来。

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这一区别如今比以往任何时候都更加重要。Sim说：“今年最主要的风险是流动性风险。”他指出，流动性风险可以从两个层面来看——借款方和贷款方。

借款人概况各异

他解释说，目前，直接贷款的交易规模、借款人概况以及风险承销的类型与东南亚地区存在显著差异，这使得该地区免受美国市场所显现的压力影响。

Sim表示，一个区别在于目标行业——软件行业约占美国直接贷款的20%至30%，而在东南亚，这一比例几乎可以忽略不计。

他说：“让投资者感到紧张的是，当人工智能的颠覆性影响出现时，人们认为这可能对软件公司造成巨大压力。”

与此同时，他指出，许多东南亚私人信贷的借款人集中在国内行业，例如制造业产业群和服务业。

他指出，这些企业正面临其他风险，例如特定行业的挑战。他举例说，泰国汽车零部件供应商可能面临来自中国电动汽车制造商的压力。

他说，在东南亚，鉴于各国情况不同，重要的是将金融工具的类型与产品市场相匹配，以找到合适的方案。“在新加坡，借款方可能来自人力或工程服务业；在泰国，则可能来自制造业产业群。我们可以使用相同的金融工具，但贷款的发放标准会有所不同。”

关键在于要根据借款人的需求，构建合适的融资结构，例如分期偿还贷款或循环营运资金贷款，而非为所有借款人提供标准的定期贷款。

Sim补充说，违约管理始于贷款发放的源头，贯穿信用评估、关系管理、了解融资目的、尽早与借款人沟通退出策略，以及监控质押资产的流动性。

银行仍主导信贷市场

另一个关键区别在于银行在东南亚信贷市场中持续扮演的角色。

Sim表示，在该地区，银行仍提供了75%的信贷，而在美国这一比例约为30%，在欧洲约为50%至55%。

他指出：“在美国看到的一个问题是，有些基金的投资者会同时争相退出，而其底层资产的流动性不佳。因此，即使这些资产仍在正常履约，基金也可能被迫以某种方式进行清算。”

Sim表示，在东南亚，对于那些面临租赁集中度问题或IFS是其唯一贷款方的客户，公司会积极引入其他合作伙伴，以帮助实现贷款方基础的多样化。

谈及公司的IFSAM私人信贷收益基金，他表示，团队必须同时关注投资组合的构成，并确保与投资者的沟通透明、及时。

他指出，在新加坡，团队正在与保险公司、家族办公室和高净值人士接洽。这些投资者对探索东南亚私人信贷感兴趣，因为其与公开市场的相关性较低。

他补充说：“很高兴看到不同背景、拥有不同专业知识的参与者日益增多。在我们看来，新加坡的角色在于，许多资本可能并非源于此地，也肯定不会终结于此地，但它们会以某种方式流经新加坡。”