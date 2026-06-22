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随着人工智能需求增长 美国初创公司Databricks拟将新加坡员工人数增加高达50%

该公司在新加坡拥有超过250名员工，这里是其亚太及日本地区总部

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Renald Yeo

Renald Yeo

Published Mon, Jun 22, 2026 · 07:00 AM
    • Databricks现场工程高级副总裁兼七位联合创始人之一的Arsalan Tavakoli-Shiraji表示，招聘的职位涵盖销售、工程、营销及其他职能的“所有领域”。
    • Databricks现场工程高级副总裁兼七位联合创始人之一的Arsalan Tavakoli-Shiraji表示，招聘的职位涵盖销售、工程、营销及其他职能的“所有领域”。 照片：DATABRICKS

    本文由AI辅助翻译

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    【旧金山】随着企业需求的增长，美国初创公司Databricks计划在未来一年内将其新加坡员工人数增加高达50%，同时推出新的人工智能产品并扩展业务。

    这家数据管理和人工智能公司在亚太及日本地区的员工总数超过1500人，其新加坡总部目前拥有超过250名员工。

    Databricks现场工程高级副总裁兼七位联合创始人之一的Arsalan Tavakoli-Shiraji表示，公司已在新加坡积极招聘超过50个新职位。

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    Artificial IntelligenceSingapore manpowerSingapore jobsTech talent

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