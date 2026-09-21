美国：人工智能股上涨提振华尔街高开 油价下跌
- 道琼斯工业平均指数开盘上涨254.1点，涨幅0.49%，报51936.76点。 图片来源：EPA
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[纽约] 周一（9月21日），受人工智能股上涨提振，美国主要股指高开。与此同时，美国国债收益率回落，且有迹象显示中东谈判取得进展，导致原油价格大跌超过2%，触及11天来新低。
道琼斯工业平均指数开盘上涨254.1点，涨幅0.5%，报51936.76点。标准普尔500指数开盘上涨42.3点，涨幅0.6%，报7692.83点。纳斯达克综合指数开盘上涨200.6点，涨幅0.8%，报26723.194点。（路透社）
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