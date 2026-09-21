The Business Times
business-time-50

美国：人工智能股上涨提振华尔街高开 油价下跌

Ilyas Salim

Published Mon, Sep 21, 2026 · 10:05 PM
    • 道琼斯工业平均指数开盘上涨254.1点，涨幅0.49%，报51936.76点。
    • 道琼斯工业平均指数开盘上涨254.1点，涨幅0.49%，报51936.76点。 图片来源：EPA

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    [纽约] 周一（9月21日），受人工智能股上涨提振，美国主要股指高开。与此同时，美国国债收益率回落，且有迹象显示中东谈判取得进展，导致原油价格大跌超过2%，触及11天来新低。

    道琼斯工业平均指数开盘上涨254.1点，涨幅0.5%，报51936.76点。标准普尔500指数开盘上涨42.3点，涨幅0.6%，报7692.83点。纳斯达克综合指数开盘上涨200.6点，涨幅0.8%，报26723.194点。（路透社）

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Dow JonesS&P 500Nasdaq

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    MAS notes that the possible reassessment of AI-related asset valuations is a key risk factor.

    One-third of Singapore-listed firms at risk in severe AI downturn: MAS

    “Even though we were making good profits, the valuation we attracted from the market was not that attractive,” says Keppel CEO Loh Chin Hua on the group’s old conglomerate structure.

    ‘Not done’: Keppel CEO Loh Chin Hua transformed the group, but says there’s ‘still a lot to do’

    From left: Pham Nhat Quan Anh, Pham Nhat Vuong, Pham Thu Huong and Pham Nhat Minh Hoang. The couple (centre) remain senior figures in Vingroup, with their children’s presence in the ecosystem growing.

    He built the Vingroup empire. Now South-east Asia’s richest man is handing some key roles to his sons

    Patrick Ng, CEO and executive director at Huationg Global, was named the Best CEO in the small-cap category at the 2026 Singapore Corporate Awards. 

    ‘We don’t want to stay as we are’: CEO Patrick Ng builds a more resilient Huationg

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More