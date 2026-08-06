Venture第二季度净利润增长10.3%至6300万新元，并提高中期股息

2026年上半年盈利增长5.6%，达1.193亿新元

公司宣布派发每股0.30新元的中期普通股息，较2025财年上半年宣布的每股0.25新元高出20%。 图片来源：VENTURE CORP

[新加坡] 科技解决方案供应商 威特 (Venture Corp) 公布，截至6月30日的第二季度净利润增长10.3%，从去年同期的5710万新元增至6300万新元。

这家主板上市公司周四（8月6日）在监管文件中表示，该季度营收同比增长12.5%，从之前的6.453亿新元增至7.262亿新元。与上一季度相比，营收较第一季度增长15.6%。

这使得2026年上半年的净利润达到1.193亿新元，较2025财年上半年的1.13亿新元增长5.6%。

上半年营收增长7.4%，从去年同期的12.6亿新元增至13.5亿新元。

第二季度的营收表现，得益于其以科技为核心的业务组合的强劲增长，尤其是在测试与测量仪器、网络与通信以及半导体相关设备领域，包括支持人工智能相关基础设施的业务。

然而，其包含生命科学、医疗科技和生活服务产业群消费品领域的业务组合营收，在第二季度同比下降8.5%至2.27亿新元。这主要是由于一个主要的生活服务产业群消费品客户的订单量下降，但生命科学业务营收的增长部分抵消了这一影响。

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第二季度的每股盈利 (EPS) 为0.218新元，高于去年同期的0.198新元。2026财年上半年的每股盈利从0.392新元增至0.414新元。

公司宣布派发每股0.30新元的中期普通股息，较2025财年上半年宣布的每股0.25新元高出20%。去年，该集团还派发了每股0.05新元的特别股息。股息将在9月1日除权后，于9月11日支付。

截至6月30日，威特保持了11.1亿新元的强劲净现金头寸，且无任何债务。

其营运资本状况从截至12月31日的8.308亿新元增至9.326亿新元，这主要是由于增加了库存，以支持业务增长并加强供应链的韧性。

展望未来，威特表示，上半年实现的增长令人鼓舞，并补充说，网络与通信、测试与测量仪器以及半导体相关设备领域的需求持续增强。

在业绩公布前，该股收盘下跌1%或0.17新元，报16.21新元。