Vicom服务多年的首席执行官Sim Wing Yew将退休，副手接任
副手Chung Tying Chun将于年底接任
- Vicom首席执行官Sim Wing Yew在掌舵14年后将卸任。 照片：《商业时报》资料图
本文由AI辅助翻译
【新加坡】车辆检验公司 Vicom 已任命Chung Tying Chun为新任首席执行官，从2027年1月1日起生效。
他将接替现年58岁的Sim Wing Yew，后者在执掌公司14年后将于2026年底退休。
目前担任Vicom副首席执行官的Chung，也将接替Sim兼任的公司董事以及可持续发展与技术委员会成员的职务。
Vicom在周三（6月24日）提交给交易所的文件中表示，对Chung的任命是公司继任计划的一部分，旨在“确保连续性和平稳交接”。
公司补充说，现年54岁的他自2013年以来一直在公司任职，并一直被培养以担任该职务。这包括他于五月被任命为副首席执行官。
除了担任Vicom的副首席执行官外，Chung还是其子公司Setsco Services的首席执行官，该公司为多个行业提供测试、检验和认证服务。
作为领导层交接的一部分，Chung将于7月1日辞去Setsco首席执行官的职务。Setsco机电技术部门的助理总监Ng Soon Lee将担任代理首席执行官。
Vicom董事会表示，鉴于Chung的领导能力、过往业绩以及对公司的“深入了解”，他“完全有资格”担任首席执行官兼执行董事，并领导公司实现“持续的业绩和发展”。
Sim补充说，Chung“非常了解业务”，并且“将成功地带领公司前进”。
Chung指出，在不断变化的监管、行业和可持续发展需求的推动下，测试、检验和认证行业正在迅速发展。
他说道：“在Wing Yew和团队奠定的坚实基础上，我期待推动有纪律的增长，充分利用Jalan Papan综合中心，增强我们的（能力），并支持我们的客户向更绿色、更智能的未来转型。”
该综合中心是Vicom位于裕廊（Jurong）、耗资6000万新元新建的五层楼设施，整合了其车辆检验和非车辆测试服务。
与此同时，Vicom表示Sim将退休以“处理其个人事务”。
公司补充说：“（他的退休）并非因为与公司有任何意见分歧。他已确认，没有任何需要向股东披露的事项。”
在此消息公布前，Vicom股价周三收于1.79新元，上涨0.6%或0.01新元。
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