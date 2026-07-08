什么是专属单元公司，它能为企业带来哪些好处？

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这种结构允许将风险安排置于同一框架下，同时在法律上相互隔离。

有关该框架的公开咨询将于2026年8月7日结束。专属单元公司法案（PCC Act）预计将于2028年实施。 照片：商业时报资料图

新加坡金融管理局 (金管局) 提出了一种新的企业结构，旨在让公司能以更低的成本、更便捷地获得更复杂的保险和风险融资解决方案。

这种被称为专属单元公司（PCC）的结构，允许将多个风险安排置于同一框架下，同时在法律上相互隔离。

有关该框架的公开咨询将于2026年8月7日结束。专属单元公司法案预计将于2028年实施。

它如何运作？

专属单元公司由一个中央“核心”和多个受保护的“单元”组成。

核心提供集中的治理、管理和行政职能，而每个单元则持有各自的资产和负债。

由于这些单元在法律上相互隔离，这种安排允许多个保险或风险转移安排在同一平台下运作，从而降低成本并提高运营效率。

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这种法律上的隔离意味着，如果一个项目遭受重大损失，债权人通常无法动用其他单元持有的资产。

该结构于1990年代首次在英属皇家属地根西岛推出。自那时起，已有40多个司法管辖区采用了某种形式的单元公司结构，其中一些司法管辖区利用该结构发展了各自的保险业。

采用类似专属单元公司结构的司法管辖区包括英国、百慕大、马耳他和卡塔尔。

观察人士表示，专属单元公司是几个主要自保和另类风险转移司法管辖区的成熟特征，并已被证明是一种实用且可扩展的结构。

新加坡为何要引入专属单元公司？

金管局预计，该拟议框架将支持另类风险转移解决方案的增长，并深化新加坡作为风险管理中心的角色。

金管局表示，这正值全球企业寻求在风险融资和自留方面获得更大的控制权和灵活性，或寻求风险保障以补充传统保险能力之际。

Rajah & Tann Singapore 保险与再保险业务主管 Simon Goh 表示，新加坡拥有自保机构立法已超过40年，但在新加坡本籍的自保机构数量“增长不多”。

Aon 全球风险咨询部门自保与保险区域总监 George Ong 表示，此举反映出，在各组织应对日益复杂和相互关联的风险环境时，对更复杂的风险融资解决方案的需求日益增长。

专属单元公司用例一：自保机构保险

专属单元公司的主要应用之一是自保机构保险。

自保机构保险是一种自保计划，由公司创建，旨在管理其因依赖商业保险市场而产生的风险和保费波动。

传统上，设立一家自保机构需要大量资本和资源，这使得该模式主要只适用于大型公司。

在拟议的框架下，大型公司可以在一个统一管理行政职能的框架下，在不同的单元中设立专门的风险计划。每个单元的资产和负债都相互隔离。

较小的公司可以从专属单元公司管理人那里“租用”一个自保单元来运行自己的风险计划，同时利用核心来处理行政职能。每个单元属于一个企业客户。

这降低了设立和运营成本，增加了自保解决方案的可及性，否则这些方案在商业上是不可行的，特别是对于较小的公司而言。

专属单元公司用例二：保险连接证券（ILS）

专属单元公司还可以简化保险连接证券（ILS）的发行。

保险连接证券是一种将保险合约证券化的金融工具，允许保险公司和再保险公司将巨灾风险等特定风险转移到资本市场。

保险公司也可以通过专属单元公司结构内的独立单元发行保险连接证券，而无需为每笔交易设立新的特殊目的公司。

这使得执行速度更快，发行成本更低，并使规模较小或更具定制性的交易变得更加可行。

专属单元公司用例三：主权风险池

该框架还可以支持在多个国家或参与者之间汇集风险的保险机制，例如灾害风险融资计划。

主权风险池通常由多个参与国政府设立，以共同管理风险，并获得针对自然灾害或气候冲击等巨灾事件的保险保障。

专属单元公司将为这些安排提供一个共同的法律结构，以便将各种计划或参与的风险安置在不同的受保护单元中，同时共享中央治理和行政管理。