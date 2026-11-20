一些专家认为其扩张过度，另一些则归因于中端市场的挤压。

该公司的中央厨房已经关闭，其控股公司也已被接管。 照片：商业时报资料图

【新加坡】在2015年的鼎盛时期，翡翠 (Crystal Jade) 经营着一个庞大的全球餐厅网络，共计120家分店，其中47家位于其大本营新加坡。

如今，这家本土知名餐饮品牌在本地的运营餐厅已缩减至仅剩九家。其中央厨房已经关闭，控股公司也已被接管。

上个月，又有四家分店停止营业，分别是位于白沙浮广场 (Bugis Junction)、大巴窑 (Toa Payoh) 和 i12 加东 (i12 Katong) 的三家翡翠拉面小笼包餐厅，以及位于榜鹅 (Punggol) Oasis Terraces 的 Crystal Jade GO。此次关店导致约120名员工被裁。

一个曾经门庭若市、并以1亿美元估值被私募股权公司收购的品牌，为何会经历如此急剧的收缩？《商业时报》(The Business Times) 将追溯翡翠的起源，探究可能导致其当前困境的失误，并分析该品牌的未来出路。

餐饮帝国的崛起

翡翠的起源可追溯至1991年，最初是在新加坡现已拆除的君华酒店 (Cairnhill Hotel) 内的一家粤菜高级餐厅。该餐厅最初经营惨淡，在第二年时已濒临破产。

但转折点也在同年出现。香港企业家 Ip Yiu Tung 注入200万新元，获得了这家陷入困境的企业49%的控股权。

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在 Ip 的领导下，该品牌推出了翡翠小厨 (Crystal Jade Kitchen)，开始向大众市场进行利润丰厚的扩张，摆脱了纯粹的高端粤菜概念。

新战略将这家一度陷入困境的餐厅转变为一家高度可规模化的控股公司，到2009年，其年营业额估计已达2.4亿新元。

它很快吸引了全球机构投资者的注意。2014年，L Capital Asia（后合并为 L Catterton）收购了翡翠的多数股权，对该企业的估值约为1亿美元。L Capital Asia 是一家成立于2009年的消费品私募股权公司，由 LVMH 赞助。

复杂性的倍增效应

在私募股权收购后，集团的品牌组合被划分为不同类别：以翡翠金阁 (Crystal Jade Golden Palace) 等概念为代表的尊贵高级餐饮，以翡翠拉面小笼包 (Crystal Jade La Mian Xiao Long Bao) 为代表的中端休闲餐饮，面向家庭的翡翠港式小厨 (Hong Kong Kitchen)，以及 CJ GO 和 My Bread 旗下的快餐外卖模式。

尽管翡翠是一家私人控股公司，其财务状况和债务结构均未公开，但一些专家认为，这种扩张可能已使翡翠的战线拉得过长。

淡马锡理工学院 (Temasek Polytechnic) 生活服务产业群与消费体验课程经理 Geoffrey Tai 表示，在 L Capital Asia 介入之前，翡翠原本的结构非常清晰。

他表示，高端餐饮为其建立声誉，休闲餐饮带来客流量，而中央厨房则有助于在控制成本的同时保持品质的一致性。

当时的目标是在多个市场和餐饮层级积极复制这种运营密度。但 Tai 认为，业务的规模化成了一个“复杂性倍增器”。

他表示：“在多个地区同时向高端餐饮、中端休闲和快餐领域扩张，导致管理层精力分散，并迫使该品牌进入其传统品牌价值毫无优势的细分市场进行竞争。”

翡翠拥有强大的品牌声誉基础，但 Tai 强调，长期的成功最终取决于了解本地消费者、保持清晰的价值主张以及适应市场状况。

Tai 补充道：“真正的错误在于没有在品牌实力最强的新加坡加深护城河，反而在相互蚕食的各个价格层级上分散了实力。”他指出，该品牌本应巩固而非削弱其核心竞争优势。

新加坡管理大学李光前商学院战略管理学副教授 Geng Xuesong 表示，该扩张战略有其优点，但很可能其运营复杂性的增长速度超过了餐厅的单位经济效益和组织能力的提升速度。

他说：“管理复杂性会急剧增加，特别是对于像 CJ GO 这样的新扩张业务，因为其运营所需的管理和组织能力可能与翡翠在其他分店建立的能力截然不同。”

Tai 指出，翡翠的品牌组合广而不深：高端门店缺乏独特性，无法获得高端餐饮的利润率；中端门店缺乏差异化；快餐门店则缺乏赢得价格战的成本结构。

“简而言之，利润压缩同时冲击了每一个层级，”他说。

L Catterton 拒绝对该战略发表评论。

中端市场受挤压

与此同时，该品牌的中端业务发现自己陷入了日益两极分化的国内餐饮市场。

Tai 解释道：“高端餐饮之所以兴旺，是因为它们提供的是在家无法复制的特殊体验；而休闲餐饮则依赖于纯粹的速度和价值。中端市场陷入困境，因为它要求人们支付比小贩食品高出30%至50%的价钱，却无法提供高端餐饮的任何‘惊喜元素’。”

Geng 教授在谈到更广泛的餐饮领域时说：“那些仅仅是为人熟知但缺乏特色的品牌尤其脆弱。”

康奈尔大学 (Cornell University) 运营管理学名誉教授 Sherri Kimes 表示，当中端市场餐厅的价格上涨，而其感知价值却没有相应提升时，它们也可能陷入困境。

“这种情况是否发生在翡翠身上，还需要更多证据来证明，”她说。

另一方面，Tai 则更确信中端市场受挤压所带来的影响。

“在我看来，这就是翡翠中端业务陷入的困境——既不够便宜以在价值上竞争，又不够独特以让人感觉是一种享受。

“翡翠只是一个最明显的例子，说明了一家中端中餐厅陷入‘无人区’的尴尬境地时会发生什么，”他说。

翡翠的破碎

该公司的实体店网络从2026年开始瓦解。

在年内早些时候悄然关闭了表现不佳的分店后，该集团在9月和10月进一步收缩，关闭了新加坡多家大众市场和中端市场的门店，并裁员约120人。

与此同时，集团的中央厨房 Crystal Jade Food Manufacturing 也被永久关闭。

财务与风险咨询公司 Kroll 被任命为翡翠在新加坡和香港的控股公司的接管人。

Bazul 律师事务所重组与破产部门主管 Keith Han 解释说，尽管公司被接管，但控股公司和餐厅将继续正常运营。

此举被认为是为 L Catterton 最终退出该品牌提供便利。这家私募股权公司、翡翠以及 Kroll 均拒绝对出售前景发表评论。

Han 指出，在接管程序下，Kroll 有权在无需股东批准的情况下，将相关资产出售给潜在买家。

尽管出售的细节仍多为猜测，但学者们一致认为，新主人在收购后应进行一些战略转型。

Geng 教授强调，首要任务应该是确定品牌的独特性因素，而不是仅仅依赖翡翠这个品牌名称的熟悉度。

他对品牌的复兴表示有信心：“翡翠是新加坡一个宝贵的品牌和传统，如果新买家能找到最佳平衡点，在正确的定位和正确的产品组合中加以利用，它是可以被拯救和复兴的。”