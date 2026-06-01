人工智能为何是“龟”非“兔”

历史表明，尽管新技术能带来巨大变革，但其过程通常是缓慢的

新加坡正在讨论与Nvidia和OpenAI的合伙业务、榜鹅“试验平台”计划等事宜。与此同时，Meta、渣打银行（Standard Chartered）等公司则以提升人工智能效率为由大幅裁员。

在全球范围内，许多人声称，在伊朗战争引发的看跌情绪下，人工智能（AI）是唯一的利好因素——生产力的提升将大幅增加利润、抑制通货膨胀……但同时也会导致数百万人失业。

这一切都助长了市场的狂热情绪。我在十月份曾撰文指出，人工智能并未引发股市泡沫——这一点至今仍然成立。

但它究竟将如何影响经济、产业和整个世界？你又该如何辨别事实与虚构（或科幻）？

首先，要平息那些无论是吹捧上天还是渲染成灾的过度炒作。

我在2023年曾说过，人工智能的现实情况是微妙复杂的。自那时以来，相关的期望与恐惧都变得极为夸张。但即使是所谓的“专家”，也对人工智能的未来知之甚少。基于对人工智能的投机而买卖股票或整个行业的做法，纯粹是傲慢之举。在所有可能性都被过度炒作的情况下，想要掌握别人不知道的信息是不可能的。

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无论是遥远（且常是反乌托邦式）的理论，还是预测剧烈、快速变革（通常是负面的）的无尽预测，股市都已将这一切提前计入价格。“人工智能”是近期企业裁员的十大理由之一。有人说金融科技公司Block今年裁掉一半员工是为了优化人工智能。Meta和渣打银行的裁员也引发了类似的说法。

裁员造成的痛苦是真实存在的。但末日论者们的看法过于极端。他们最大的错误在于：认为创新只会破坏，而不会同时创造。

重新思考

纵观历史，这种想法比比皆是。1981年，经济学家警告说计算机将取代大量工人。机器人将接管一切，而人们则在社会性的懒惰浪潮中无所事事。然而，这并没有发生——工作岗位发生了变化，工人们也学会了新技能。

几十年前，一篇1925年的《纽约时报》专栏文章曾哀叹，汽车将取代“忠诚的驴子”。然而，人类延续至今，驴子也是如此。两者的生活都得到了极大的改善。

人工智能在裁员中所占的实际比例很小——而且很可能被夸大了。现实情况是：Block的股价近年来大幅暴跌。它和Meta等公司在疫情后都曾过度招聘。人工智能成了这一切的方便替罪羊。就连渣打银行也计划对许多受影响的后台员工进行再培训。

未来学家通常会高估重大变革的速度。互联网带来了巨大的变化……但过程是缓慢的。最先出现的是笨重台式机上的拨号上网，然后是宽带、无线网络和价格亲民的笔记本电脑，接着是智能手机、社交媒体的爆炸式增长、视频会议、移动支付、外卖服务等等——这一切历经了数十年。

就人工智能而言，数据中心所需的土地、电力和芯片短缺都限制了其推广速度——新加坡紧凑的地理环境更凸显了这一现实。土地和能源的限制促使这个城市国家提出了《数字基础设施法案》，旨在为数据中心建立能效标准和报告措施。

人工智能无疑会极大地改变某些行业，但对其他行业的影响则较小。它能改进kueh（糕点）吗？能改进管道胶带吗？能建造房屋框架吗？也许它有助于优化食品和胶带的运输与仓储物流。但除此之外呢？

客户购买像新加坡提供的知识型服务，并不仅仅是为了获取专业知识，他们还需要责任承担。如果人工智能供应商的聊天机器人搞砸了你的税务申报，你很难指望它来承担责任。数据隐私也是一个巨大的挑战。

短期内不会实现

重大的技术变革很少出现非此即彼的情况。即使像GrabFood这样基于智能手机的送餐服务爆炸式增长，杂货店和餐馆的销售额仍在持续增长。大型连锁商店改变了零售业，后来线上零售也是如此。然而，在像VivoCity这样繁华的大型购物中心旁边，许多小商店依然生意兴隆。

人工智能很可能会重塑我们世界的大部分……最终会的。

以法律工作为例。用脑力去做那些无需动脑的琐事，成本太高。最终，人工智能将把年轻律师从这些事务中解放出来，从事更具生产力的工作。

运输和物流公司也将受益。最终，无人驾驶卡车应能缓解全球司机短缺的问题。自动驾驶汽车，例如目前在榜鹅街道上行驶的那些，最终也应会普及，为盲人和残障人士带来前所未有的独立生活能力。

人工智能也将助力新加坡强大的金融服务业。但要取代所有人吗？有多少退休人士会把一生的积蓄托付给一个不承担任何责任的机器人？

老龄化人口需要人工智能在未来带来的医疗保健效率提升。在全球范围内，尽管护理人员短缺，人工智能工具正帮助更多老年人在家生活。能够检测跌倒和生命体征变化的应用，帮助那些在工作和照护之间分身乏术的家庭。新加坡建屋发展局在女皇镇成功试点的跌倒检测项目就证明了这一点——该项目目前正在扩大范围。

效率是人工智能的一大优势。但没有一家伟大的公司是通过“用更少的人清点更多的豆子”来改变世界的。所有伟大的公司都是通过做那些前所未有且广受欢迎的事情而崛起的。这些公司发现问题，开发出创新的解决方案，并创造出改变生活的成果。

人工智能能做到吗？短期内不能。悲观者担忧无休止的裁员、消费暴跌和对人工智能的依赖——最终导致一片人类的荒原。如果真是这样，谁来购买人工智能创造的东西？其他算法吗？利润又从何而来？这种设想缺乏逻辑。

当前的恐惧和期望都是过度夸张。在人工智能成为许多人预见的那种力量之前，一些关键问题必须得到解决。巨大的变革将会到来，但不会那么快。请保持清醒的头脑。

本文作者是Fisher Investments的创始人、执行主席兼联席首席投资官。Fisher Investments是一家为全球个人和机构投资者服务的独立投资顾问公司。