为何说最佳年报重在帮助投资者更好地了解公司

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年报新阶段：强调质量、阐释说明和业绩证明

风险管理中一个相对有待发展的方面是业务连续性。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

随着投资者期望和报告要求的不断演变，公司面临的挑战不再是披露信息的多少，而是这些信息的实用性有多高。

作为新加坡企业大奖 (SCA) 的一部分，“最佳年报奖”旨在表彰那些超越法定和监管条例，清晰地向投资者及其他利益相关者传达其业绩和前景的公司。

新加坡企业大奖由新加坡特许会计师协会、新加坡董事协会和《商业时报》联合主办。

多年来，年报的内容变得越来越广泛和全面，包含了日益详细的财务、治理、风险和可持续性信息。

这是一个令人鼓舞的进展。但随着披露要求的扩大和许多报告实践的成熟，仅仅提供更多信息已不再足够。

年报的下一阶段，重点在于从数量转向质量，从披露转向阐释，从意向声明转向业绩证明，以及从报告已发生事件转向帮助投资者理解未来走向。

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什么样的信息对投资者才有用？

财务报表仍然是基础，但数字本身很少能说明全部问题。投资者需要了解盈利的驱动因素、利润率的可持续性、资本的分配，以及当前业绩与长期战略之间的关系。

清晰的解释有助于他们评估管理层的决策及其中的权衡取舍。

投资者也要求获得更多的前瞻性信息。这并不意味着公司需要做出精确的预测。

相反，年报可以解释公司的战略重点、新兴行业发展、计划投资、资本分配考量以及管理层决策所依据的假设。

罗列一长串风险清单，远不如清晰地解释哪些风险最重要、如何评估这些风险、可能导致风险发生的因素以及管理层如何应对来得有用。

投资者不仅需要了解可能出现的问题，更需要知道这些问题为何重要，以及公司正在采取什么措施来应对。

在这方面，风险管理中一个相对有待发展的方面是业务连续性。

鉴于近期在供应链中断、地缘政治不确定性、网络风险和其他运营冲击方面的经历，对企业韧性和连续性规划进行更具实质性的讨论将非常有价值。

环境和社会责任方面的报告也变得越来越重要。

参考如ISSB、GRI、SASB或TCFD等框架可以提供一个有用的结构，但仅有框架本身并不能使报告内容详实。投资者最终需要的是关于重大气候和社会问题的清晰量化和质化披露，以及相关的目标、进展及其对业务的影响。

有鉴于此，公司需要能够将财务与非财务表现联系起来，并将日益复杂的信息转化为清晰且有助于决策的见解。会计师在扮演这一角色方面具有独特的优势。

如何才能在评选中脱颖而出？

大型上市公司继续在整体上树立了最高的基准。它们的报告通常提供更深入的分析、更清晰的战略阐述，以及在财务与非财务表现之间更强的关联性。

在新加坡企业大奖的大型上市公司组别中，金奖得主新电信 (Singtel) 在“商业计划与前景”和“企业治理”方面表现突出，同时在“业绩回顾”、“风险评估与管理”以及“清晰度与呈现方式”方面也表现强劲。

新电信不仅提供了五年财务摘要，还对其关键业务进行了详细分析，使投资者能清楚地了解其年度业绩背后的驱动因素。

其可持续发展报告同样成熟，结合了多种报告框架、外部鉴证、明确目标以及在气候、社会和治理领域取得的可衡量进展。

中型上市公司组别也涌现出几份优秀的报告。金奖得主新加坡邮政 (Singapore Post) 呈献了一份整合度很高的转型故事，并辅以强有力的财务和ESG（环境、社会和治理）信息披露。

然而，与大型上市公司相比，该组别报告的整体披露水平一致性较差，中型上市公司在深化过往业绩、战略重点和未来方向之间的联系方面仍有提升空间。

这并不意味着规模较小的公司应该试图复制大型上市公司年报的篇幅或复杂性。重要的是管理层是否清晰地解释了业务，并提供了与公司具体情况相称的信息。

金奖得主皇都酒店 (Hotel Royal) 在“商业计划与前景”、“风险评估与管理”以及“企业治理”方面表现出色。其五年财务信息、趋势图和结构清晰的风险表，再配上引人入胜的主席问答环节，相得益彰。

在房地产投资信托和商业信托组别中，丰树物流信托 (Mapletree Logistics Trust) 因其财务透明度、战略清晰度以及强大的ESG和风险整合而脱颖而出，荣获金奖。

对于上市首年的公司，优异奖得主Vin’s Holdings凭借清晰的战略、稳健的财务分析和高质量的ESG披露，奠定了坚实的基础。

从“更多”披露到“更好”披露

不同组别之间的差异也揭示了年报可以持续改进的领域。其中一个重要方面是战略清晰度。大型公司通常能清晰地阐述其愿景和商业计划。

披露使命和愿景的价值在于展示战略、管理层行动和可衡量成果如何与该愿景相联系。

在规模较小的公司中，战略方向有时可能较难辨识，尤其是当公司正在进行转型或战略评估，或者其所在行业本身面临不确定性时。

而正是在这些情况下，管理层的解释变得最有价值。

资本管理是另一个信息披露不均衡的领域。例如，股息政策在大型公司中更普遍得到阐述。

规模较小的公司可能不派发股息或刻意保持灵活性，但即便如此，解释管理层如何考虑分配、再投资、流动性和资产负债表优先事项，也能帮助投资者理解资本的分配方式。

企业治理报告已相当成熟，许多治理实践也已相对完善。但薪酬是透明度仍然较低的一个领域。

高管薪酬、关键绩效指标和具体业绩目标之间的关系，对投资者来说可能仍然难以理解。

虽然公司有保护商业敏感信息的需求，这可以理解，但更清晰地解释激励机制如何支持长期目标，将有助于提高问责制。

年报的下一阶段

日益增长的投资者期望和政策要求将不可避免地导致更多的信息披露。但解决方案不能仅仅是篇幅更长、包含更多表格、框架和声明的报告。

真正的机遇在于将不断扩大的信息集转化为更清晰的见解。因此，公司应将最低报告要求视为起点，而非终点。

当自愿性披露有助于投资者理解与公司战略、风险、资本分配和未来前景相关的特定事项时，其价值尤为突出。

要超越合规心态，公司需要运用日益成熟的判断力，来决定哪些信息是重要的，以及应如何传达这些信息。

专业会计师可在此过程中扮演重要角色，利用他们的商业知识和专业技能，帮助将财务与非财务信息联系起来，形成有意义的见解。

归根结底，最好的年报是能帮助投资者更好地了解公司的年报。从数量到质量的转变，应成为下一代年报发展的决定性方向。

作者是新加坡理工大学的助理教授