Singtel为何要为Optus寻找澳洲合作伙伴？

这家新加坡集团旗下的全资子公司近年来经历了一系列危机。

Singtel正在为Optus寻找一位“志同道合的长期本地合作伙伴”，该合作伙伴将持有“有意义的少数股权”。 图片来源：路透社

【新加坡】在周四（5月21日）公布最新业绩的同时， Singtel 表示，对其全资子公司Optus与潜在的澳大利亚合作伙伴进行合作持“开放”态度。

《商业时报》探讨了Singtel为何考虑为Optus引入少数股权合作伙伴。多年来，Optus一直饱受运营失误、监管审查和破坏性服务中断的困扰。

寻求突破

Singtel表示，为Optus寻找合作伙伴是其管理运营公司和联营公司投资组合的广泛策略的一部分，该策略包括“定期评估提升集团业务和业绩的机会”。

它希望能找到一位“志同道合的长期本地合作伙伴”，持有Optus“有意义的少数股权”。

它补充说，这样的合作伙伴可以为Optus带来“互补的能力和专业知识，以改善服务供应和质量”。

集团首席执行官Yuen Kuan Moon表示，澳大利亚仍然是一个有吸引力的市场，因为它只有三家移动网络运营商，如果管理得当，其结构是可持续的。

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然而，他承认Optus“目前尚未达到应有的水平”。

尽管面临挑战，Optus的最新财务业绩显示出运营稳定的迹象。

在截至3月31日的下半财年，其营业收入增长2.4%，达到43亿澳元（39亿新元）；其息税折旧及摊销前利润（Ebitda）增长4.8%，至12亿澳元。

在澳业务困境

Singtel于2001年全资收购Optus，此后已投入超过300亿澳元的资本支出，其中过去五年超过90亿澳元。除了在印度、泰国和印度尼西亚的区域联营公司和合资企业（如Bharti Airtel、AIS和Telkomsel）之外，Optus是该集团的主要海外业务之一。

自2021财年以来，Optus的亏损额在2300万澳元（2100万新元）至2.08亿澳元之间。直到2025财年，公司才实现扭亏为盈，录得5300万澳元的微薄净利润。

Optus近年来的一系列危机损害了其声誉，并引发了外界对其运营韧性的质疑。

其中最重大的事件包括：

2026年2月：Optus在2月9日遭遇服务中断，据报道影响了约20万名客户。此次中断与软件问题有关，持续了数小时。

2025年9月：一次长达13小时的网络中断影响了约600名用户，并中断了紧急呼叫服务；此次中断与澳大利亚至少两起死亡事件有关。由Optus委托进行的独立审查将该事件归因于在网络升级过程中偏离了标准流程。

澳大利亚总理Anthony Albanese将此次中断描述为“不可接受的失败”，并表示Optus“辜负了整个国家”。

Optus首席执行官Stephen Rue为此事件道歉，而Yuen则表示他对此次中断“深感抱歉”。

2025年9月：因向包括智力障碍者在内的弱势消费者销售手机和合约，Optus被澳大利亚联邦法院罚款1亿澳元。

该公司承认，在2019年8月至2023年7月期间，其16家门店向400多名此类客户不当销售了产品。

2023年11月：一次持续近14小时的全国性服务中断影响了数百万客户，并波及澳大利亚全国的紧急呼叫服务。该事件导致时任首席执行官Kelly Bayer Rosmarin辞职。澳大利亚监管机构随后对Optus处以1200万澳元的罚款。

2022年9月：Optus遭受重大网络攻击，影响了近1000万现有和前客户。此次泄露事件暴露了包括家庭住址和护照详细信息在内的敏感个人信息。2025年8月，澳大利亚当局因这些涉嫌违规行为对Optus提起了法律诉讼。

少数股权合作伙伴能带来什么帮助？

在2025年服务中断事件后，Optus接受了一项独立审查，此后Singtel开始考虑出售其部分股权。

调查提出的建议之一是，董事会应确保Optus的首席执行官和高管团队有能力管理公司的改革。

Singtel也承诺全力支持Optus解决其根本问题，并表示致力于该子公司的转型。公司此前曾披露，在过去五年中已向Optus投资超过90亿澳元。

Citi Research分析师Arthur Pineda和Luis Hilado认为，如果成功引入战略合作伙伴，Optus可能会“筹集到更多资金”。

与此同时，Singtel强调其“对澳大利亚的长期承诺”保持不变，并指出Optus成为集团的一部分已有超过25年。

Benicia Tan补充报道