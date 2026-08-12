丰益国际上半年净利润增长2.3%，食品及饲料业务表现强劲

该集团宣布派发中期股息每分享计划 0.05 新元，高于去年同期的每分享计划 0.04 新元。

丰益国际上半年营收同比增长 17.2%至386亿美元，高于去年同期的329亿美元。 图片来源：丰益国际

【新加坡】农业综合企业 丰益国际 (Wilmar International) 周三（8月12日）公布，截至6月30日的上半年净利润为6.089亿美元，较去年同期的5.949亿美元增长2.3%。

该集团将此归因于食品、饲料和工业产品业务板块的强劲表现。然而，种植园和糖厂业务板块的疲软表现部分抵消了这些增长。

此外，集团来自联营公司和合资企业的贡献也有所下降，部分原因是在孟买上市的 AWL 自2025年12月成为丰益国际的子公司后，其业绩不再被计入。

丰益国际表示，该业务板块还受到集团在欧洲和东南亚投资贡献减弱的进一步影响。

上半年营收同比增长17.2%至386亿美元，去年同期为329亿美元。丰益国际将此主要归因于自2025年12月起合并了 AWL 农业业务的业绩。

期内大部分产品售价上涨，也为营收增长提供了进一步支撑。

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每分享计划收益为0.098美元，高于去年同期的0.095美元。

该集团宣布派发中期股息每分享计划0.05新元，高于此前的每分享计划0.04新元。该股息将于9月2日支付。

在“高度波动”下的业绩表现

丰益国际指出，其食品业务板块的增长得益于 AWL 的并表效应、2026年第一季度出售中国合资企业所确认的收益，以及上半年销量的提升。

该集团表示，在饲料和工业产品业务板块下，期内热带油业务的销量和炼油利润率均有所改善。

由于中国饲料需求上升，推动了大豆压榨活动，油籽和谷物业务的销量也增长了6%。

与此同时，种植园和糖厂业务表现疲软，主要原因是糖价走软。丰益国际还对其在印度的糖厂资产计提了2470万美元的减值损失。

由于印度尼西亚作物产量下降，集团的棕榈种植园业务上半年鲜果串产量下降了6%。

丰益国际的投资证券也录得更高的按市值计价亏损。

丰益国际首席执行官 Kuok Khoon Hong 指出，尽管中东冲突导致“大宗商品市场波动加剧”，但公司上半年的业绩仍有所改善。

展望未来，Kuok 表示，管理层预计“由于持续的地缘政治发展，经营环境将继续充满不确定性”。

“尽管如此，我们预计，凭借一体化的商业模式、多元化的业务以及广泛的地理布局，集团能够在这些充满挑战的环境中展现出韧性。”

今年4月，丰益国际在一份交易所公告中指出，预计中东冲突将对其运营产生“某些间接影响”，但相信其现有架构足以应对这一局面。

Kuok 表示：“在无不可预见的情况下，集团预计全年业绩将令人满意。”

在业绩公布前，丰益国际股价周三收于3.94新元，下跌0.02新元，跌幅为0.5%。