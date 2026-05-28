Wilmar表示尚未收到印尼就涉嫌出口低报进行调查的官方通知

该公司分享计划截至午间下跌4%，此前曾在周四早盘交易中一度下跌10.5%。

该调查是雅加达为加强对战略性大宗商品流动控制所做更广泛努力的一部分。 图片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】Wilmar International于周四（5月28日）在一份交易所公告中表示，尚未收到印尼当局的官方通知，告知其正因涉嫌出口低报和转让定价而接受调查。

这家农业综合企业巨头补充说，其正在“与相关当局合作，以了解他们的关切”。

该公司表示：“如果我们收到官方通知，届时将相应地向市场通报最新情况。”

《商业时报》周二报道称，该公司是因涉嫌低报和转让定价行为而接受调查的10家粗棕榈油（CPO）出口商之一。

总部位于新加坡的Musim Mas也同样在接受调查。

低报是一种申报较低出口价值的做法，旨在将利润转移到税率较低的司法管辖区，和/或支付更低的出口税。

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印尼财政部长Purbaya Yudhi Sadewa表示，这些公司将粗棕榈油运送或出售给新加坡的贸易公司，后者在将价格加价高达50%后，再将货物转售至美国。此举引发了部分出口价值可能已被转移至境外的担忧。

他指出，尽管印尼国内的出口文件看似准确无误，但在过境记录和目的地定价方面却出现了不一致之处，这表明有公司可能利用离岸贸易中心在境外录得更高的利润。

该调查是雅加达为加强对战略性大宗商品流动控制所做更广泛努力的一部分。

Wilmar 股价在周四的早盘交易中一度下跌10.5%（即0.37新元），至3.15新元。

截至午间休市，其分享计划下跌0.140新元或4%，报3.38新元。