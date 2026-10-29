因第三季度盈利疲软及印尼警方调查种植园火灾，丰益国际股价下跌近5%

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该公司股价在六个月内下跌超过20%

该股股价创下十个多月来的新低。 图片来源：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 农业综合企业集团 丰益国际 (Wilmar International) 的股价于周四（10月29日）暴跌超过4%，延续了长达数月的跌势。此前，该公司不仅公布了较为疲软的第三季度核心盈利，还面临印尼警方对其种植园火灾的调查。

截至上午10点47分，该股报3.12新元，较前一交易日收盘价3.27新元下跌4.6%（0.15新元）。这是自1月21日以来的最低股价。

随后，该股收复部分失地，截至中午报3.14新元。然而，该股收盘时报3.11新元，全天收跌4.9%（0.16新元）。

周四的抛售标志着丰益国际股价的进一步下滑，其股价在过去六个月中已下跌超过20%。4月8日时，丰益国际的股价为3.99新元。

丰益国际于周三在回应新加坡交易所监管公司的质询时透露，印尼警方正在进行初步调查，涉及其位于西加里曼丹的子公司约28公顷种植园土地的火灾。

该集团表示，正在全力配合当局的调查。

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据丰益国际称，其内部调查发现，火灾源于其特许经营区边界之外或非种植区，其中包括当地社区耕种的土地以及其管理的保护区。

这家主板上市公司表示，未发现任何证据表明火灾与其土地准备或清理活动有关。公司估计，涉及农作物和油棕的损失低于50万美元。

在此信息披露之前，监管机构已向在印尼有业务的上市农业综合企业发起了第二轮质询，要求它们提供更多关于其与影响新加坡的火灾和烟霾相关的信息。

监管机构还要求各公司披露是否正接受新加坡、印尼或其他地方当局的任何调查，以及是否与根据新加坡《跨境烟霾污染法》（Transboundary Haze Pollution Act）收到预防措施通知的10家印尼公司有关联。

丰益国际表示，与这10家公司没有运营、供应链或业务关系。

另外，丰益国际董事长兼首席执行官 Kuok Khoon Hong 作为公司代表之一，于周三出席了一场与高级部长 K Shanmugam 及其他新加坡部长举行的闭门会议，讨论烟霾问题。

会上，Shanmugam 敦促各公司全力配合对印尼火灾的调查，并警告说，当局将动用其权力来确定跨境烟霾的责任方。

丰益国际坚称，火灾和烟霾并未对集团造成，且预计也不会造成任何重大的运营、财务、法律或监管影响。

业绩疲软

这些进展发生之际，正值丰益国际公布其截至9月30日的第三季度核心盈利表现疲软。

尽管其净利润达到2.81亿美元，扭转了去年同期因向印尼政府支付一次性赔偿费用而造成的亏损，但其核心净利润同比下降25.2%，至2.673亿美元。

该集团将核心业绩疲软部分归因于原材料成本上升以及大豆压榨利润率下降。