WTI油价近期反弹后或将回调
- WTI原油价格自7月初以来已反弹超过20%。 摄影：YEN MENG JIIN, BT
本文由AI辅助翻译
自7月初以来，西德克萨斯中质原油 (WTI) 价格在7月2日重新测试了伊朗战争前每桶68美元的水平后，已反弹超过20%。WTI原油价格近期的反弹可归因于几个因素。 首先，根据美国和伊朗签署的谅解备忘录 (MOU)，随着冲突的降级，市场最初已经消除了地缘政治风险溢价。
然而，霍尔木兹海峡的商业航运争端导致外交关系破裂，谅解备忘录也于7月7日失效。
此后，美国对伊朗基础设施重新发动空袭，以及伊朗对邻近海湾国家的美国基地进行报复，导致交易员将地缘政治风险溢价重新计入石油市场。 除了军事行动再起对霍尔木兹海峡造成的干扰外，替代航运路线面临的威胁也构成了风险。
也门的胡塞武装分子威胁要封锁沙特阿拉伯在红海的海上交通。此举将扰乱沙特阿拉伯每日380万至470万桶的石油出口，这些出口是通过其西部红海港口延布，利用一条绕过霍尔木兹海峡的跨国管道进行的。 最后但同样重要的是，美国战略石油储备 (SPR) 的耗尽导致风险溢价在石油市场飙升。美国战略石油储备库存在7月中旬减少了510万桶，降至1983年以来的最低水平。
在伊朗战争爆发后的几个月里，为了人为抑制价格，紧急库存被大量动用。其中包括从经济合作与发展组织（OECD）成员国政府储备中提取的超过4400万桶石油。
随着战略储备接近可动用的最低水平，向市场投放流动性以缓冲价格飙升的机制已不复存在。 从技术角度来看，WTI原油价格从3月初每桶119美元的峰值回落40%后，到7月2日已进入超卖状态。
在近期反弹后，价格达到了一个可能引发回调的阻力区。
7月20日，油价重新测试了每桶85美元的50日简单移动平均线 (SMA) 阻力位。在跌破之前，该平均线曾在4月中旬至5月中旬期间作为动态支撑。
这也与对6月15日水平支撑跌破位的重新测试相吻合。从平滑异同移动平均线 (MACD) 技术指标来看，其柱状图已反弹至接近零轴，在5月中旬跌破零轴后，该线可能会构成阻力。
SEE ALSO
总而言之，由于伊朗战争升级、替代航运路线面临威胁以及美国战略石油储备的耗尽，WTI原油价格自7月初以来出现反弹。
然而，近期反弹至每桶85美元的水平可能会构成短期阻力，导致价格回调。
在撰写本文时，调解方正努力提出缓和敌对行动的建议，例如暂停攻击10天。如果这些努力能促成局势缓和，将为油价回落提供催化剂。
作者是辉立证券研究部 (Phillip Securities Research) 的一名高级研究分析师
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Share with us your feedback on BT's products and services
TRENDING NOW
UOB CEO’s youngest child Grant Wee turns burnout into a wellness business
Wanted: 100 AI specialists, 100 wealth relationship managers at HSBC Singapore
China chipmaker CXMT jumps 472% in debut after US$9.8 billion IPO
Temasek should publicly state its position on the long-rumoured CapitaLand-Mapletree merger