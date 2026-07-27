WTI油价近期反弹后或将回调

自7月初以来，西德克萨斯中质原油 (WTI) 价格在7月2日重新测试了伊朗战争前每桶68美元的水平后，已反弹超过20%。WTI原油价格近期的反弹可归因于几个因素。 首先，根据美国和伊朗签署的谅解备忘录 (MOU)，随着冲突的降级，市场最初已经消除了地缘政治风险溢价。

然而，霍尔木兹海峡的商业航运争端导致外交关系破裂，谅解备忘录也于7月7日失效。

此后，美国对伊朗基础设施重新发动空袭，以及伊朗对邻近海湾国家的美国基地进行报复，导致交易员将地缘政治风险溢价重新计入石油市场。 除了军事行动再起对霍尔木兹海峡造成的干扰外，替代航运路线面临的威胁也构成了风险。

也门的胡塞武装分子威胁要封锁沙特阿拉伯在红海的海上交通。此举将扰乱沙特阿拉伯每日380万至470万桶的石油出口，这些出口是通过其西部红海港口延布，利用一条绕过霍尔木兹海峡的跨国管道进行的。 最后但同样重要的是，美国战略石油储备 (SPR) 的耗尽导致风险溢价在石油市场飙升。美国战略石油储备库存在7月中旬减少了510万桶，降至1983年以来的最低水平。

在伊朗战争爆发后的几个月里，为了人为抑制价格，紧急库存被大量动用。其中包括从经济合作与发展组织（OECD）成员国政府储备中提取的超过4400万桶石油。

随着战略储备接近可动用的最低水平，向市场投放流动性以缓冲价格飙升的机制已不复存在。 从技术角度来看，WTI原油价格从3月初每桶119美元的峰值回落40%后，到7月2日已进入超卖状态。

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在近期反弹后，价格达到了一个可能引发回调的阻力区。

7月20日，油价重新测试了每桶85美元的50日简单移动平均线 (SMA) 阻力位。在跌破之前，该平均线曾在4月中旬至5月中旬期间作为动态支撑。

这也与对6月15日水平支撑跌破位的重新测试相吻合。从平滑异同移动平均线 (MACD) 技术指标来看，其柱状图已反弹至接近零轴，在5月中旬跌破零轴后，该线可能会构成阻力。

总而言之，由于伊朗战争升级、替代航运路线面临威胁以及美国战略石油储备的耗尽，WTI原油价格自7月初以来出现反弹。

然而，近期反弹至每桶85美元的水平可能会构成短期阻力，导致价格回调。

在撰写本文时，调解方正努力提出缓和敌对行动的建议，例如暂停攻击10天。如果这些努力能促成局势缓和，将为油价回落提供催化剂。

作者是辉立证券研究部 (Phillip Securities Research) 的一名高级研究分析师