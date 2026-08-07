扬子江船业发布强劲上半年财报后，分享计划大涨6.6%
公司公布净利润增长28.4%，至8亿美元
- 上半年每股收益为136.4分，高于去年同期的106.02分。 图片来源：YANGZIJIANG SHIPBUILDING
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 受周四发布的强劲上半年盈利增长推动， 扬子江船业 (Yangzijiang Shipbuilding) 的分享计划于周五（8月7日）上涨6.6%（即0.26新元），收报4.20新元。
这家主板上市公司公布，截至2026年6月30日的上半年，其净利润从去年同期的42亿元人民币增长28.4%，至54亿元人民币（8亿美元）。
公司在周四表示，这主要是由于以更高合同价格承接的船舶进入建造阶段，从而带来了更高的造船收入，以及产品组合向超大型液化天然气双燃料集装箱船和超大型乙烷运输船的有利转变。
集团旗下新的宏远船厂开始造船活动，也对净利润的增长有所贡献。
上半年每股收益为136.4分，高于去年同期的106.02分。上半年营收从去年同期的129亿元人民币增长36.2%，至175亿元人民币。
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