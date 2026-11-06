董事会过于客气，是否会影响其效率？

BOARDROOM MATTERS

董事会如何平衡挑战与和谐取决于其文化，而文化又决定了董事会的效率。 照片来源：BT

高效的董事会能营造一种建设性挑战的氛围，让董事们在提出异议的同时，不削弱彼此间的信任。

如今的董事会面临着多方面的持续压力：地缘政治的转变、人工智能的发展步伐、网络安全和数据治理问题，以及日益提高的监管和利益相关者期望。

在持续的压力下，董事会必须平衡各种相互矛盾的需求，包括管控与协作、信任与警惕、和谐与坦诚挑战，以及短期业绩与长期韧性。

董事会如何平衡挑战与和谐取决于其文化，而文化又决定了董事会的效率。

然而，董事会的失败很少是因为对问题的公开冲突。更多时候，失败源于那些未曾说出口的话。在平静外表下隐藏的紧张关系，可能早在任何明显的破裂发生之前，就已经削弱了董事会的效率。

董事会的冲突氛围决定其效率

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

阿姆斯特丹自由大学 (Vrije Universiteit Amsterdam) 的 Marilieke Engbers 和 Svetlana Khapova 在2024年进行的一项研究颇具启发性，该研究基于17个荷兰董事会的数据。研究指出，董事会要高效运作，既需要认知冲突，也需要凝聚力。回避冲突的董事会或许有凝聚力，但效率不高。该研究根据董事会管理冲突与凝聚力之间张力的方式，识别出四种董事会冲突氛围。

1. 在合规氛围中，董事会表面上具有真正的凝聚力，但这建立在对角色和议程的严格遵守之上：每位董事都会听从被认为是负责特定议题或在该领域是专家的人，从而导致现有的专业知识和不同意见未被利用。

2. 在伪凝聚氛围中，董事会表面上团结一致，但实际上并未真正达成共识。尽管会议组织有序，董事们私下里却有不同意见，在非正式场合表达疑虑，并通过电话交流担忧。这种氛围掩盖了真正的问题。

3. 在冲突氛围中，分歧是公开的，但人际关系受损。董事们公开相互挑战，信任感减弱，导致董事会分裂成不同派系。

4. 在求同存异的氛围中，董事们在保持良好关系的同时进行公开辩论。分歧被视为工作中的正常部分，而不是凝聚力破裂的迹象。在这种环境下，董事会成员的多元化可以创造价值。

这正是高效董事会致力于营造的氛围。

董事会的冲突管理风格塑造了其氛围，而这种氛围可能会根据具体问题、压力水平以及主席的不同，在这四种类型之间转换。

在任何特定时刻识别出董事会所处的氛围，是塑造其效率的重要一步。

董事会会议室里未说出口的话

PwC US 的《2026年度公司董事调查》显示，超过半数的董事认为至少应更换一名同事，但许多人因顾及同事情谊、避免尴尬以及董事会领导层不愿讨论棘手话题而犹豫不决。

通常，他们缺乏提出这些问题的机会。

在困难的董事会会议情境中，董事的担忧可能未被说出，这并非因为董事不敢发声，而是对特定人际关系环境的一种模式化反应。

董事们可能私下对某项决策存有疑虑，但以为其他人没有异议，因此没有人提出挑战。

Engbers 和 Khapova 在2026年5月的研究描述了未言明的紧张关系如何通过四个自我强化的阶段在董事会中形成，作者将这一模式称为“未言明的螺旋”。

它始于一个触发点。一位董事注意到一些不对劲的事情：一个尴尬的问题、首席执行官紧张的语气，或一个重要议题被议程挤占。

接下来是沉默。董事们没有指出问题，而是选择忽视或淡化它，或者将其归咎于某位同事的个性，将一个通常源于未共享、未受挑战的假设的问题个人化。然后，担忧转向了非正式渠道。

这些担忧在走廊闲聊和私人通话中浮现，而董事会会议则保持平静。真正的对话发生在别处。

随着时间的推移，未说出口的话累积起来，最终以公开冲突、某位董事离职，或信任丧失的形式爆发——这种信任的丧失不是任何一次会议能造成的。

当董事们感到自己在某个主题（如人工智能和网络风险）上缺乏足够专业知识时，他们倾向于听从他人，或专注于程序性事务，从而加剧了董事会会议室的沉默。

主席的角色至关重要，他决定了分歧是会成为加强决策的建设性挑战，还是会成为破坏董事会效率的毁灭性紧张关系的根源。

营造求同存异的氛围

董事会可以营造一种鼓励分歧而非压制分歧的氛围。定期的董事会集体反思和共同的冲突规范非常重要，因为潜在的假设和分歧可能会在无形中影响决策。

有三种做法可以帮助董事会识别和讨论解读上的差异。

首先，在辩论答案之前，先识别出紧张关系的所在。董事们如何定位自己与他人及管理层之间的关系（例如代理关系或管家关系）是关键。例如，问题是在平衡增长与风险，还是在平衡保密与透明？

这将对话的焦点从“谁是正确的”转移到“董事会正在应对什么”。

其次，将理解问题与做出决策区分开来。在采取行动前，分配时间来分析问题，以防止议程过于饱和。

第三，关注会下交流。如果关键讨论发生在会议之外，那么董事会就没有履行其职责。可以考虑询问有哪些非正式讨论的内容应该在会议上提出。

为下一个周期做好最充分准备的董事会，不一定是最和谐的，而是那些能够容忍分歧，并从中学习和反思的董事会。高效的董事会为重要且时而令人不适的问题留出空间。

作者是新加坡董事学会 (Singapore Institute of Directors) 的理事会成员。