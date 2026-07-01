报告：航空业碳抵消计划为亚细安带来至少16亿美元机遇

潜在机遇规模可高达85亿美元

在该计划的首两个阶段，预计Singapore Airlines等四家航空公司将共同构成亚细安航空公司对符合CORSIA资格碳信用总需求的75%。 照片：路透社

【新加坡讯】周三（7月1日）发布的一份报告显示，一项针对航空业的国际碳抵消计划可在未来十年为亚细安带来至少16亿美元的经济价值。

报告指出，若所有正在筹备中的碳项目均符合国际民用航空组织（International Civil Aviation Organization）制定的标准，并获得必要的政府授权，这一机遇规模可高达85亿美元。

该报告由飞机制造商Boeing、Temasek支持的脱碳投资平台GenZero以及碳采购平台Abatable联合撰写。

根据“国际航空碳抵消和减排计划”（CORSIA），航空公司抵消排放的监管条例将变得更加严格。

因此，全球对这些碳信用的需求预计将大幅上升，特别是随着航空公司即将进入CORSIA合规期的第二阶段。

根据第一阶段的规定，自愿参与该计划的成员国航空公司必须在2028年1月前，抵消其2024年至2026年期间相较于2019年基准所增长排放量的85%。

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第二阶段则强制要求所有航空公司抵消其在2027年至2035年期间的排放。

潜在机遇

在供应方面，报告指出，亚细安有巨大潜力成为符合CORSIA资格的碳信用的供应方。

报告评估了处于三个不同阶段的碳项目，以确定该区域的机遇规模。

第一阶段包括已在产生符合CORSIA资格碳信用的项目。这意味着这些碳信用不仅符合CORSIA的要求，还获得了东道国的授权书，允许航空公司使用这些信用额度来抵消其排放。

根据《巴黎协定》第六条（该条款旨在规范国际碳交易规则）的规定，这一授权是必需的。其中规定，出售碳信用的国家必须进行相应调整，将其转让给购买国的减排量从本国报告中扣除，以避免重复计算。

全球共有57个项目已签发了3660万个符合CORSIA资格的碳信用，其中四个项目位于东南亚：两个在老挝，两个在柬埔寨。

截至6月，这些项目构成了第二大供应来源，供应量为260万个碳信用，占全球总量的7.1%。

圭亚那的一个项目就占了全球供应量的68%。

报告指出，根据市场价格估算，这些东南亚项目在第一阶段已签发的碳信用，其经济价值在2600万美元至5900万美元之间。然而，这仅占预期需求的1.3%。

预计到第二阶段结束时，这四个项目将额外签发600万至2000万个符合CORSIA资格的碳信用，带来6300万美元至4.6亿美元的额外价值。

全球共有57个项目已签发了3660万个符合CORSIA资格的碳信用，其中四个项目位于东南亚。 照片：商业时报档案照

第二类项目包括那些已满足CORSIA要求，但其碳信用尚未获得授权使其符合CORSIA资格的项目。

此类碳信用通常在自愿碳市场中出售，因为它们没有附带相应调整。

报告显示，此类项目共有1435个，迄今已签发了总计3.38亿个碳信用。

其中，亚细安的54个项目共签发了1820万个碳信用，分布在八个国家：柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南。

假设这些碳信用已获授权并符合CORSIA资格，这些项目的经济价值估计将在1.82亿美元至4.19亿美元之间。

到2035年，这54个项目可在第二阶段额外产生500万至2600万个符合CORSIA资格的碳信用，从而带来5000万美元至5.98亿美元的额外经济价值。

第三类包括仍在筹备阶段的碳项目。

报告指出，亚细安有100个此类项目。这些项目原则上已满足CORSIA的要求，但尚未签发经过核实的碳信用。不过，它们可能在未来十年内完成这一过程，并被航空公司用于满足其合规需求。

到2035年，这100个项目可能签发1.33亿至3.02亿个符合CORSIA资格的碳信用，并产生13亿至70亿美元的经济价值。

综合考虑当前和预测供应的碳信用价格与数量的上下限估值，到2035年，这三类碳项目总共可为亚细安创造16亿至85亿美元的经济机遇。

需求上升

预计在第一阶段，全球对符合CORSIA资格的碳信用的需求将在2.01亿至2.19亿个之间，到第二阶段将急剧上升至12.5亿至18亿个。

预计亚太地区的航空公司在第二阶段加入该计划后，将带来显著的需求增长，使该地区成为仅次于欧洲的第二大CORSIA合规碳信用需求来源。

亚细安航空公司的需求主要集中在三个国家：新加坡、泰国和印度尼西亚。

据估计，这三个国家将共同占该地区在两个阶段中CORSIA抵消总需求的95%以上。

仅Singapore Airlines、Thai Airways、Scoot和Garuda Indonesia这四家航空公司，就占了总部设在亚细安的航空公司在两个阶段中预期总需求的约75%。

报告强调，东道国对碳信用进行授权以满足CORSIA合规要求，是限制更多符合CORSIA资格的碳信用供应的一个主要因素。

在亚细安内部，只有260万个碳信用符合CORSIA资格。相比之下，亚细安航空公司在CORSIA第一阶段的预期需求高达1800万个碳信用。