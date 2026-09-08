戈尔：亚细安领导人应关注能源转型，而非中美竞争

美国前副总统认为中国将在气候治理方面发挥更大作用

美国前副总统 Al Gore 星期二（9月8日）在新加坡新达城会展中心的一个气候领袖培训项目上发表演讲。 照片来源：CMG

【新加坡讯】美国前副总统 Al Gore 表示，亚细安（ASEAN）各国政府应专注于加速向低碳经济转型，因为这最符合其人民的利益，而不是担忧如何应对美国与中国之间不断升级的紧张关系。

Gore 是在星期二（9月8日）出席“气候现实项目”（The Climate Reality project）组织的气候领袖培训项目期间，向新加坡媒体发表上述言论。该项目是他于2006年退出政坛后创立的一个非营利气候组织。

Gore 说：“我认为他们应该关注的，不是中国或美国会对他们的所作所为作何反应，而是什么最符合他们国家人民的利益。而且我认为，越来越清楚的是，加速这一转型显然最符合他们人民的利益。”

当时他是在回答一个问题，即在中国可能扮演世界下一个气候领袖角色，填补美国因在气候雄心方面退缩而留下的真空时，亚细安应如何应对地缘政治紧张局势。

Gore 指出，有三个强有力的因素促使东南亚摆脱化石燃料：一是伊朗战争爆发所见的关键化石燃料资源价格波动和供应中断；二是带有电池储能的太阳能和风能的安装成本下降；三是极端气候事件发生率日益增加，这将促进公众对可持续发展的支持。

他以尼泊尔和中国最近发生的山洪暴发为例，指出气候变化导致的极端天气事件的频率和严重性。此次洪灾已造成超过1400人死亡。

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Gore 也对中国在世界气候治理舞台上扮演更重要外交角色的可能性发表了看法。他说，他“乐观地认为，中国将在未来几年大幅减少其温室气体排放，并帮助引领世界为气候危机找到真正的解决方案”。

在国际气候谈判中，美国、欧盟和中国通常是三大主要谈判集团。然而，自 Donald Trump 于2024年成为总统后，美国已退出旨在应对气候变化的全球性条约——《巴黎协定》。

该国去年没有派代表团参加在巴西贝伦举行的年度联合国气候峰会。预计今年在土耳其安塔利亚举行的第31届联合国气候变化大会（COP31）会谈，美国也将继续缺席。

有两项进展表明中国在全球气候倡导方面的立场正在转变。

今年7月有报道称，根据生态环境部和国家发展和改革委员会发布的最新五年规划，中国计划在引领全球应对气候变化的行动中扮演更重要的角色。

其次，有报道称中国正在考虑申办2028年的第33届联合国气候变化大会（COP33）。

Gore 说：“中国一直处于转型期，我相信这一转型正强有力地朝着倡导可再生能源的方向发展。”

这个世界第二大经济体已经主导了全球清洁能源供应链。它生产了世界上大部分的太阳能板、储能电池、电动汽车，并从事对能源转型至关重要的稀土元素的加工。

与其他亚洲市场的经历相比，这帮助中国缓冲了伊朗战争引发的供应中断和能源价格上涨所带来的影响。

碳追踪工具的数据显示，中国的碳排放在过去一年中已趋于平稳，甚至开始下降。

“最终结果是，经过多年努力，他们已经在太阳能板、风力发电机、电池、高速列车以及其他可持续技术的制造和供应方面取得了主导地位——这使他们能够主导向可持续能源的转型。

Gore 说：“我猜测，如果他们推进这项在外交领域提供全球领导力的计划，他们将能够巩固其在世界上的领导地位。”