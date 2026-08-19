科学家称，气候变化正导致欧洲海域温度创下历史新高

【布鲁SELS】科学家于周三（8月19日）表示，人为导致的气候变化是近期欧洲周边海域温度屡创纪录的主要驱动因素，并警告这对海洋生态系统和沿海社区将造成严重后果。

许多国家今年夏天都经历了极端高温，欧洲海域也未能幸免。上个月，地中海的平均温度为27摄氏度，是有记录以来7月份的最高值。而在8月初，马略卡岛附近的一个离岸浮标记录到了33摄氏度的高温。

根据世界天气归因组织（World Weather Attribution，简称WWA）的一项分析，人为导致的气候变化已使地中海的温度升高了约2摄氏度，西欧海域的温度升高了约1.4摄氏度。该组织使用经同行评审的方法来评估全球变暖在极端天气事件中的作用。

爱尔兰梅努斯大学的气候科学家、该研究的合著者Claire Bergin说：“这有可能彻底改变沿海社区赖以获取食物和收入的生态系统，并且还会在陆地上引发破坏性的极端天气。”

该分析发现，如果没有人为导致的气候变化，今年在地中海东部和西部、比斯开湾及伊比利亚沿岸记录到的最高海温“几乎不可能”出现。

分析发现，在英国和爱尔兰附近的凯尔特海，如果没有人为导致的气候变化，所记录到的最极端温度预计大约一百年才会出现一次。

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更热的海洋会增加沿海地区的湿度和夜间温度，并可能在年内晚些时候助长强风暴的形成。

根据世界气象组织的数据，主要来自燃烧化石燃料的温室气体排放，已使地球平均温度比工业化前水平高出约1.4摄氏度。

这一更高的基准温度意味着，导致热浪的高压大气系统能够达到更高的温度。

海洋温度急剧上升可能导致珊瑚等物种的大规模死亡，并扰乱鸟类和哺乳动物的食物供应，进而通过食物链产生连锁反应。

北卡罗来纳大学的海洋生态学家John Bruno表示，一些物种正在向北迁移以寻找更冷的水域，但并非所有物种都能适应。

他说：“对许多物种而言，我们正迅速接近其适应能力的绝对生物极限。”

根据WWA的分析，今年约90%的比斯开湾和80%的地中海西部都经历了海洋热浪。如果没有全球变暖，这一数字将接近40%。路透社