COP31：新加坡支持的企业联盟将于2027年启动首次100万碳信用额招标
目标是到2030年达到1000万吨，以推进全球主要企业的可持续发展承诺
- 韧性气候行动联盟的首次征求提案将专注于基于自然的碳项目。 照片：THE NATURE CONSERVANCY
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】一个旨在提高企业对高质量碳信用额度需求而成立的联盟，将于2027年启动首次招标，以购买100万吨此类信用额度。
这个名为“韧性气候行动联盟”（Action for a Resilient Climate，简称ARC）的联盟所发出的首次征求提案（RFP），将专注于基于自然的碳项目，包括植树造林、重新造林和植被恢复、红树林恢复以及改善森林管理的项目。
该联盟在周五（11月13日）的一份声明中表示，这些重点领域反映了其雄心，即扩大高质量、基于自然的碳解决方案的规模。这些方案旨在带来可衡量的气候效益、增强生物多样性并支持当地社区，同时解决关键的融资缺口，为高质量项目释放投资。
这份在土耳其安塔利亚举行的第31届联合国气候变化大会（COP31）期间公布的征求提案，是该联盟迈向到2030年采购至少1000万吨碳信用额度的第一步，旨在帮助全球和亚洲的主要企业可靠地推进其可持续发展承诺。
在政府机构新加坡企业发展局 (企发局)的支持下，该联盟于2026年5月成立，旨在为碳项目引导融资。
除了新加坡企业发展局 (企发局)，GenZero、Bain & Company、Climate Impact X、Mitsubishi Corp、腾讯以及新加坡世界自然基金会等机构也在支持这个行业联盟。
ARC执行董事Law Heng Dean表示，这份征求提案是将ARC的雄心转化为集体行动的重要第一步。
“自愿碳市场在为高质量气候项目引导资金，以及补充企业脱碳努力方面，扮演着重要角色。
“通过大规模整合企业需求，我们的目标是给予买家更大的行动信心，为项目开发商提供更强的需求信号，并释放资本，将更多高质量的碳项目推向市场。”
SEE ALSO
该征求提案将优先考虑采用国际公认碳信用方法学的项目。虽然来自其他地区的项目也符合资格，但位于亚洲的项目将获优先考虑。
提案也将青睐那些尚未根据其注册项目方法学签发碳信用的项目。这是因为此次招标只考虑远期承购协议，即买方同意采购在未来某个日期生成和交付的碳信用，而不是已经签发的信用额度。
预计这些项目将在2028年底前交付第一批碳信用。
东南亚的碳市场
另外，来自东南亚的五个碳市场协会已将其合作再延长两年，以推进亚细安共同碳框架（Asean Common Carbon Framework）。
这五个协会分别是马来西亚碳市场协会、亚细安碳市场联盟、新加坡可持续金融协会、印度尼西亚碳贸易协会和泰国碳市场俱乐部。
该框架于2024年11月在第29届联合国气候变化大会（COP29）上设立，旨在为东南亚的碳信用交易创建一个统一的体系。
作为此次续约的一部分，菲律宾企业集团Aboitiz Philippines的慈善机构Aboitiz基金会已作为观察员加入该平台。
所有六个组织在一份联合声明中表示，Aboitiz的加入扩大了该合作的区域足迹，并反映出亚细安成员国日益增长的兴趣，即希望将国家碳市场的发展与区域协调努力联系起来。
碳项目开发
在另一项进展中，两家碳项目开发商获得了经济发展局（Economic Development Board）的拨款，用于设立早期碳项目。
第一家是保护国际基金会（Conservation International）。该环保非营利组织在周四的一份声明中表示，它将识别、评估和开发一系列项目，并确定启动这些项目所需的投资。
这些项目将专注于那些不仅对碳储存至关重要，而且对生物多样性、气候韧性和当地社区生计也同样重要的生态系统。
机会包括菲律宾巴拉望省的森林保护和恢复、不丹和柬埔寨的恢复项目，以及印度尼西亚的改善森林管理项目。
保护国际基金会全球投资组合中的其他举措也在考虑之列。
该计划将为符合《巴黎协定》第六条签发标准的合格项目创建一个途径，以便提供给新加坡的买家。《巴黎协定》第六条管辖碳信用的国际转让。
第二家开发商是瑞士气候解决方案提供商myclimate，它正在将其国际业务扩展到新加坡，并计划从2027年起建立本地的碳项目开发能力。
该公司在一份声明中表示，计划在新加坡建立端到端的《巴黎协定》第六条项目开发能力。这些能力涵盖可行性评估、项目设计、碳核算、测量、报告与核查、财务与额外性评估，以及利益相关者参与和第六条授权流程等领域。
该公司计划逐步扩大其在新加坡的技术团队，并目标在建立区域能力的过程中，组建一个由五名本地专家组成的团队。
初期，国际专家将提供技术支持、质量保证和结构化的知识转移，之后将逐步把责任移交给本地团队。
该公司表示，近年来一直在系统地扩展其在《巴黎协定》第六条碳市场的能力，其现有项目组合中已包含多个潜在的第六条项目。
此次向新加坡的扩张，使myclimate的地域市场准入超越了其已有的欧洲业务范围。
myclimate在其声明中补充道：“新加坡地理位置优越，邻近亚细安及更广泛的亚太地区的项目开发商、企业买家、投资者和合作伙伴，同时也为《巴黎协定》第六条项目开发和碳市场服务提供了一个成熟的生态系统。”
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.