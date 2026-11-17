这笔资金是一项融资机制的一部分，旨在帮助这些地势低洼国家更好地获得所需规模的气候融资。

永续发展与环境部长Grace Fu在土耳其安塔利亚举行的COP31气候峰会上发表新加坡的国家声明。 图片来源：COP31新加坡馆

【新加坡】永续发展与环境部长Grace Fu于周二（11月17日）表示，新加坡将自愿向一个气候融资机制捐款50万美元，用于资助太平洋岛屿当地社区的气候韧性建设工作。

Fu在土耳其安塔利亚举行的联合国气候变化大会上发表新加坡国家声明时表示，这笔资金反映了新加坡致力于在社区层面支持太平洋地区加强气候韧性和自然灾害防备能力的承诺。

该融资工具名为“太平洋韧性基金”（Pacific Resilience Facility），由太平洋岛国设立，旨在解决长期存在的障碍，这些障碍使得这些地势低洼国家难以获得所需规模的气候融资。

作为一个极易受气候变化影响的地区，太平洋岛屿及其专门的气候融资基金在COP31召开前夕受到了更多关注。这得益于与澳大利亚建立的区域合伙业务，澳大利亚今年首次与土耳其共同担任大会主席国。

该基金的目标是在今年年底前筹集5亿美元，目前已通过其他主权政府和慈善组织的各项认捐筹集了约2亿美元。

新加坡对“太平洋韧性基金”的这笔资金贡献，是一个更广泛计划的一部分。该计划同样在COP31气候峰会上新近启动，旨在实施新加坡与气候相关的发展合伙业务倡议。

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该计划名为“新加坡绿色合作计划”（Singapore Green Cooperation Programme, 简称SGCP），它汇集了现有的技术援助项目，并加入了混合融资、赠款、咨询服务和气候研究项目等新的支持元素。

该计划旨在为发展中国家伙伴提供支持，并接替了现有的为期三年的“可持续发展行动配套”（Sustainability Action Package）计划。

Fu表示：“SGCP通过一套更广泛、全面的发展援助解决方案来增强传统援助，从而更好地满足伙伴国家的需求。”

该计划将重点关注三个气候合作领域：

支持伙伴国家制定政策、建立制度安排和发展技术能力，以参与高诚信度的国际碳市场。

加强在气候适应规划和实施方面的能力，涵盖水资源、基础设施、农业、卫生和生物多样性等领域。

通过技术交流和能力建设等方式，支持伙伴国家制定和实施气候政策与转型路径。

国家气候变化秘书处（National Climate Change Secretariat）在另一份新闻稿中表示，新加坡将与国际伙伴合作，汇集互补的专业知识和能力，以增强SGCP的影响力。这包括目前在碳市场能力建设方面与世界银行（World Bank）和全球绿色增长研究所（Global Green Growth Institute）的现有合作。