与肯尼亚的协议允许从碳减排项目中生成和转让碳信用。

与肯尼亚的协议由新加坡永续发展与环境部长 Grace Fu（左）和肯尼亚内阁秘书 Dr Deborah Mlongo Barasa 签署，是新加坡达成的第13份此类协议。 照片来源：COP31 新加坡馆

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡已与肯尼亚签署一项碳信用转让协议，为新加坡向这个东非国家购买碳信用以抵消其国内排放铺平了道路。

与肯尼亚的协议是新加坡签署的第13份此类协议。此前，新加坡已同巴布亚新几内亚、加纳、不丹、秘鲁、智利、卢旺达、巴拉圭、泰国、越南、蒙古、菲律宾和老挝签署了类似协议。

能源、贸易和工业部（METI）在周一（11月16日）的媒体文告中表示，这项双边协议为根据《巴黎协定》第六条规定开展的碳减排项目生成和转让碳信用，建立了一个具有法律约束力的框架。

根据第六条的规定，为了避免双重计算（即所谓的相应调整），东道国必须在其报告的排放量中，加上已转让给新加坡的碳信用额度。

一个碳信用单位代表减少或清除一吨二氧化碳当量。

METI表示，该协议被称为执行协议，项目开发商可利用此框架来开发符合第六条规则手册的高质量碳信用项目。

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与肯尼亚的协议由新加坡永续发展与环境部长 Grace Fu 和肯尼亚环境、气候变化与林业内阁秘书 Dr Deborah Mlongo Barasa 在土耳其安塔利亚举行的联合国气候峰会期间签署。

此外，新加坡还在COP31气候大会期间与哥伦比亚签署了一份关于碳信用的谅解备忘录（MOU）。

METI在周一的另一份媒体文告中表示，该谅解备忘录是深化两国在碳市场方面合作的初步框架，并为最终签署执行协议制定了工作计划。

然而，该谅解备忘录并非执行协议，因此其本身并不允许两国开始转让碳信用。

只有具备法律约束力的执行协议，才能为根据第六条进行的碳信用授权和转让建立双边框架。

该谅解备忘录下的合作领域包括碳市场政策、监管框架以及技术性事务。

文告补充说：“此次合作将支持可持续发展和环境完整性，同时使两国能够探索共同感兴趣的潜在减排活动。”

该谅解备忘录由新加坡永续发展与环境部长 Grace Fu 和哥伦比亚环境与可持续发展部长 Fabio Arjona Hincapie 签署。