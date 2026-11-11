COP31：新加坡更新分类标准 修订数据中心能效指标

能源、海事、钢铁领域获取转型融资的资格标准也获更新

考虑到能源和水资源效率之间的权衡，位于缺水地区的数据中心的能效指标已被放宽。 照片：REUTERS

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡可持续金融分类标准第二版的部分更新内容，包括了对数据中心能效指标的调整。

除了数据中心，能源、海事以及钢铁领域中，符合可持续或转型融资条件的经济活动标准也进行了修订。

新加坡—亚洲分类标准（Singapore-Asia Taxonomy，简称SAT）的更新版，于星期三（11月11日）在土耳其安塔利亚举行的COP31气候峰会场边正式发布。

可持续金融分类标准为一系列经济活动设定了标准和门槛，以界定哪些活动有资格获得可持续和转型融资。

新加坡在经过四轮磋商后，于2023年的COP28大会上敲定了自己的分类标准，并通过引入“交通灯”系统为转型活动制定标准，据称是全球首创。

与大多数将符合可持续融资的经济活动归为“绿色”，不符合的归为“红色”的分类标准不同，该标准引入了“琥珀色”类别，用以代表转型活动。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

这意味着，寻求脱碳的碳密集型企业，只要其活动符合分类标准中列出的转型标准，便有资格获得转型融资。

对区域意义重大的领域

新加坡金融管理局 (金管局) 首席可持续发展官 Abigail Ng 表示，第二版是过去一年与金管局和新加坡可持续金融协会（SSFA）进一步磋商，并采纳了业界广泛意见和建议的成果。

SSFA在另一份媒体声明中表示，这四个领域因其对区域转型融资需求的重大意义而被优先考虑。

考虑到能源效率和水资源效率之间的权衡，位于缺水地区的数据中心的能效指标已有所放宽。

在能源领域，被归为“琥珀色”的活动标准，现已与《全球能源与气候展望》(Global Energy and Climate Outlook) 报告中阐述的亚细安专属脱碳路径保持一致。

海事领域的标准也经过修订，以符合国际海事组织的温室气体战略，并增强了与欧盟及亚细安分类标准的互操作性。

钢铁领域的资格要求将不再强制规定使用特定技术，如碳捕获、利用与封存。新标准将转而关注活动的排放强度，其门槛参照国际能源署2050年净零排放情景设定。

SSFA表示，这种技术中立的方法将允许一系列生产途径——包括升级高炉、氢基直接还原以及其他可能出现的新技术——凭借其减排成效而非所用技术来获得资格。

SSFA补充说，在企业应对成本上涨、供应链中断和技术变革之际，确保SAT技术筛选标准的适用性至关重要。这些修订使SAT与不断演变的脱碳路径保持一致，并为整个亚洲的转型融资提供了可靠、实用的基础。

去年7月发布的、关于金融机构如何支持关键促成性活动以实现绿色和转型成果的额外指导，将作为附录纳入修订后的分类标准中。

Ng 指出，这些变化已开始在现实世界中得到应用。

能源效率技术基金（The Fund for Energy Efficiency Technologies）是一个为船东在船上安装能效技术提供融资的混合基金，该基金计划使其投资符合海事领域的新转型标准。

该基金由专注于海事领域的投资者 AIM Horizon Investments 和非营利行业组织“全球海事脱碳中心”在新加坡设立，将把资金投向风力辅助推进系统等船舶能效技术。

Ng 星期三在COP31新加坡馆表示：“这展示了分类标准如何引导资本流向难以减排的行业。在这些行业，减排往往来自于对现有资产进行的虽是增量但至关重要的投资。”

她补充说，这些更新更加强调减缓气候变化的成果，与国际框架更紧密地结合，并扩展了关于转型促成性活动以及符合分类标准的股权融资的指导。

碳市场与保险

Ng 还宣布了首批两个获得新加坡金融管理局 (金管局) 面向金融领域的碳市场拓展补助金支持的项目。

渣打银行 (Standard Chartered) 将扩展其在新加坡财富管理和企业银行业务中的碳市场能力。这包括为私人银行客户以及中小型企业开发与碳相关的解决方案。

新加坡世界自然基金会 (WWF-Singapore) 正与大东方 (Great Eastern) 合作，为该非营利组织的自然金融平台Canopy所支持的“基于自然的碳项目”开发并试行保险解决方案。

此举旨在为“基于自然的解决方案”项目降低风险，提高其融资可行性，并为整个东南亚的自然保护解锁融资渠道。

该保险计划将建立一个风险管理框架，并为基于自然的项目共同出资支付保险保费，首批将从符合条件的Canopy项目中开始。

新加坡世界自然基金会在之前的一份媒体声明中表示，这些保费为项目失败、碳信用未能交付、碳信用资格风险、自然灾害和气候相关事件等情况提供保障。

在保险方面，Ng 表示，该行业在支持气候适应力投资方面可发挥独特作用。

她补充说：“保险公司能预见一项资产从设计、建造到运营，乃至在某些情况下面临失败的整个生命周期中的风险。他们的专业知识可以帮助企业和金融机构在实体气候风险显现之前就进行管理。”

金管局也正与行业伙伴共同探索，为适应力投资制定一种“共同语言”。

她指出：“我们并非寻求单一的框架或指标。我们希望了解不同方法衡量的内容、它们如何互补，以及差距何在。长远来看，这应该能让整个投资环境更清晰，从而支持更多对适应力的投资。”