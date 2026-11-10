COP31：淡马锡支持的CIX为符合新加坡资格的碳信用推出采购服务

此举减少了企业建立自身采购、签约和结算能力的需求

在新加坡，负有碳税责任的企业可使用碳信用抵消其年度排放量的5%，但这些碳信用必须符合该国的国际碳信用（ICC）框架。 图片来源：THE NATURE CONSERVANCY

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 由淡马锡 (Temasek Holdings) 支持的气候影响交易所 (Climate Impact X, CIX) 推出了一项集中采购服务，旨在帮助企业购买国际碳信用 (International Carbon Credits, ICC)，以抵消其在新加坡的应税排放。

该碳交易所于周二（11月10日）表示，这项举措获得了经济发展局的支持，旨在随着合格的国际碳信用供应到位，为企业提供一个额外且更直接的采购途径。

此举减少了企业建立自身采购、签约和结算能力的需求。

该公司表示：“通过汇集需求，CIX将为买家提供一个新渠道，使其从更协调的采购中受益，获得更具竞争力的价格，并降低行政负担。”

在新加坡，负有碳税责任的企业可使用碳信用抵消其年度排放量的5%，但这些碳信用必须符合该国的国际碳信用（ICC）框架。

目前，碳税税率为每吨二氧化碳当量45新元，预计到2030年将升至50至80新元之间。不过，政府在今年的财政预算案中表示，如果全球气候行动势头持续减弱，最终税率可能会更接近该范围的下限。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

但由于缺乏合格的供应，企业迄今仍无法使用国际碳信用抵消其应税排放。

尽管新加坡在其首轮旨在抵消国家排放的提案征集中，已向四个碳信用项目授予了合同，但目前尚无项目产生获准转移至该国的碳信用。

CIX表示，鉴于各公司在所需的国际碳信用数量、采购时间表、内部治理和首选合同结构方面需求各异，这一新渠道将通过量身定制的市场路径，帮助满足这些不同的需求。

这些途径的形式多样，可能包括集中现货采购，也可能涵盖根据买家需求和供应情况而定的其他方式。

该平台建立在CIX的现有基础设施之上，该设施已连接所有经国际碳信用批准的碳信用登记处。其中包括全球两大最受认可的登记处：Gold Standard和Verra。

CIX补充道，该平台还促成了遵循《巴黎协定》第六条（该条款管辖国际碳信用转让）以及航空业“国际航空碳抵消和减排计划”的实时交易，并将有助于为符合条件的国际碳信用提供透明的价格发现支持。

CIX首席执行官Choo Oi-Yee表示，对许多公司而言，碳采购是一项挑战。

她补充说：“买家必须应对资格规则、零散的供应、项目尽职调查、签约和结算等问题，而他们往往缺乏高效完成这些工作所需的专业能力或市场洞察力。”

“通过汇集需求，我们也能向供应商发出更明确的市场需求信号，从而将新加坡的合规框架转变为推动境外气候融资的催化剂。”