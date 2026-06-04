尽管在气候承诺上有所退缩，汇丰银行称其净零排放战略“更具雄心”

该行在其可持续融资路线图的下一阶段将专注于商业化

汇丰银行更新了其策略，该行称此举旨在反映自2020年设定首批净零目标以来，外部环境已发生重大变化。 照片：路透社

【新加坡】欧洲最大的银行汇丰银行表示，尽管此前曾推迟其气候目标，但其净零排放战略“更具雄心”。

该行可持续金融与转型全球主管Natalie Blyth告诉《商业时报》，在其可持续融资路线图的下一阶段，该行将专注于商业化，而不仅仅是设定目标。

Blyth在谈及为中国低碳产业推出一项新的融资机制时对《商业时报》表示：“因此，我们在商业化战略上并未有任何延迟。人们所关注的延迟，是关于范围1和范围2的承诺。”