淡马锡高管：切勿误解公司放弃净零排放目标

承认不太可能实现2030年脱碳目标应被视为一种行动号召

淡马锡不仅关注管理其投资组合的排放目标，也着眼于现实世界的脱碳进程。 照片：《商业时报》资料图

[新加坡] 淡马锡 (Temasek Holdings) 首席可持续发展官 Park Kyung-ah 表示，尽管淡马锡不太可能实现其2030年的脱碳目标，但这不应被误解为这家新加坡投资公司正在放弃其净零排放的雄心。

Park 是在公司近期发布可持续发展报告期间接受《商业时报》(The Business Times) 采访时发表上述言论的。她说：“我们的终点和雄心绝对没有改变......如果要说有什么不同，那就是我们正更加努力地工作。因此，我们丝毫没有松懈。”

她补充说：“我们正在加足马力，但进展速度并不如我们所期望的那么快。”

她此番言论是在回应一个问题，即淡马锡宣布其不太可能实现2030年中期目标，是否会向其他追求净零排放目标的公司和投资者传递错误信号。

Park 说：“‘放弃’或‘松懈’是错误的信息。但现实是，尽管我们的最终目标没有改变，但我们承认运营环境已经发生了变化。这完全是事实......我不希望人们误解并说淡马锡正在放弃。”

淡马锡首席执行官 Dilhan Pillay 在五月份曾表示，自2019年首次设定净零目标以来，低碳转型过程已变得比最初预期的更为复杂和不均衡。

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他曾强调，新加坡航空公司 (Singapore Airlines) 和胜科工业 (Sembcorp) 在各自行业面临若干结构性制约，阻碍了它们的脱碳进程，这也是淡马锡 不太可能实现其2030年净零目标 的主要原因。

Park 重申了 Pillay 的观点，表示低碳转型受到许多淡马锡无法控制的外部因素影响——无论是政策框架、资本成本、配套基础设施，还是整个生态系统的协同运作。

淡马锡可持续发展与气候变化董事总经理 Franziska Zimmermann 表示，这家投资公司的坦诚更应被视为一种行动号召。

她补充说：“要承认，即使一家公司意愿再强，单凭一己之力所能做到的也是有限的。这确实需要整个体系与你协同前进。”

Zimmermann 还补充说，淡马锡不仅关注管理其投资组合的排放目标，也着眼于现实世界的脱碳进程。

这家投资者此前曾表示，其目标是到2030年将其投资组合的排放量从2010年的水平减半，降至1100万吨二氧化碳当量 (tCO2e)，最终目标是在2050年实现净零排放。

最新的可持续发展报告显示，其投资组合的排放量为2100万吨二氧化碳当量，与前一年持平。

Zimmermann 说：“我们真正关心的是实体经济。我认为业界越来越明白，仅仅看投资组合层面的绝对排放数字，可能不是衡量进展的最有效指标。”

投资于核能

在能源转型投资策略方面，淡马锡全球投资总裁 Nagi Hamiyeh 表示，核能预计将扮演重要角色。

“就基本负荷而言，核能可能是除水力发电外最便宜、最丰富的能源......水力发电的使用量有限。因此我们确实相信核能将发挥作用。

他补充说：“现在有多种技术，例如小型模块化反应堆 (SMR) 或其他类型的反应堆，我们认为它们的安装速度可以比以前更快。”

基本负荷指的是为满足一个国家的需求而需要持续供应的最低电量水平。

淡马锡已经投资了核能服务提供商 Westinghouse 和核聚变初创公司 Commonwealth Fusion Systems。

在俄乌战争后变得更加突出的能源安全考量，也意味着需要对替代能源进行多元化投资，而不应仅仅局限于带储能的太阳能和风能项目。

尽管如此，Hamiyeh 表示，淡马锡将继续大力投资此类项目，因为这些项目成本竞争力强，且没有技术风险。

他说：“首先，从商业回报的角度来看，我们对这些项目带来的风险调整后回报非常满意。其次，这些项目具有高度可扩展性。因此，为了实现我们的目标——而且这与我们的长期目标高度一致——我们通过这样做可以取得很大成就。”