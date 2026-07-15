气候行动特使Ravi Menon：能源是新的“水资源”

亚细安需制定相应政策，允许能源以各方共赢的方式进行交易

新加坡气候行动特使Ravi Menon于周二（7月14日）在喜来登酒店发表演讲。 照片来源：拉惹勒南国际关系学院

【新加坡】新加坡气候行动特使Ravi Menon表示，随着能源如同水资源一样日益稀缺，亚细安成员国需要制定相应政策，以实现各方共赢的能源交易。

Menon说：“我们必须像三四十年前那样，重新构想这个区域。当时，我们重新构想了贸易、商品和服务的流动，并建立了各种机制来促进其发展——例如海港、机场、铁路线、集装箱等各类实体基础设施，以及海关程序等等，从而推动了商品和服务贸易。”

他补充道：“我们必须重新构想一个可以进行能源交易的世界。因为能源就是新的‘水资源’。其稀缺性将引发诸多应对措施，而我们必须确保这些措施是能够带来互惠互利的合作性措施。”

Menon是在周二（7月14日）发表上述言论的。当时，他以南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院卓越研究员的身份，就世界如何进入地缘经济新时代发表了演讲，并在演讲后回答了提问。

其中一个能让所有亚细安成员国受益的项目，就是建设一个名为“亚细安电网计划”的区域性互联电网。

他补充说：“其结果将如同我们在商品和服务贸易中所看到的一样，即可再生能源短缺的国家将能从能源充裕的国家购买可再生能源，从而实现双方共赢。”

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亚细安在采用清洁能源方面进展缓慢，但随着该区域面临更频繁的极端天气事件，解决气候变化和脱碳问题已是当务之急。

亚细安电网计划在过去二十年间一直处于讨论阶段，该计划将允许跨境电力交易，并被视为加速整个区域清洁能源项目部署的途径。

新加坡已对若干位于本区域的跨境低碳电力项目给予有条件批准，例如在印度尼西亚和越南的项目。

除了亚细安成员国必须履行其净零排放承诺之外，在持续的伊朗战争冲击本区域能源价格的背景下，可再生能源现已被广泛视为加强能源安全和韧性的关键。

Menon表示，出于国家安全考量，围绕半导体行业的地缘政治紧张局势已逐渐导致该行业供应链出现分化，但类似情况不大可能在亚细安的可再生能源领域发生。

这是因为半导体制造仅集中在少数几个市场，并且处于供应链的顶端。

Menon说：“因此，该领域的竞争高度集中，所以我们现在看到了分化……这将使芯片的供应以及我们各国规划自身技术路线变得更加困难。这对我们其他国家来说将非常困难，但我认为这不必影响到亚细安的电网等事务。”