新交所前高管Chew Sutat将从6月1日起执掌WWF-Singapore

该非营利组织的首席执行官一职自今年1月起一直空缺。

Chew最为人所知的，是他在新交所长达14年的职业生涯，期间他担任了多个高级领导职务。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】新加坡交易所（SGX）前高级董事总经理Chew Sutat将从6月1日起，接任环保组织世界自然基金会（WWF）新加坡分会的首席执行官。

自前任Vivek Kumar于今年1月卸任以来，这家非营利组织的首席执行官一职便一直悬空。

WWF-Singapore于周四（5月28日）表示，作为首席执行官，Chew将专注于加强该组织的保育工作，并深化其合伙业务，以便在新加坡乃至整个区域发挥更大的影响力。

Chew此前曾担任国家福利理事会旗下慈善机构公益金的主席。但他最为人所知的，是他在新交所长达14年的职业生涯，期间他曾担任多个高级领导职务。

他同时也是新加坡董事协会和新加坡银行与金融学院的资深会员。

他于2023年荣获公共服务奖章，并于2021年获得《环球投资者》亚洲资本市场终身成就奖。

Chew表示，今年正值该组织成立20周年，他期待与团队一起，为气候、自然和社区带来更大的积极影响。

WWF-Singapore主席Hsieh Fu Hua表示，Chew带来了强烈的使命感和战略重点，并深刻理解WWF-Singapore在推动气候和自然保护成果方面所扮演的角色。