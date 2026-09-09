慈善平台首席执行官：受益于亚细安电网计划的不只是新加坡

目前各方正努力明确亚细安成员国可获得的惠益，包括创造就业机会。

亚细安电网计划已筹备至少20年，但在实现区域互联互通方面进展缓慢。 照片：商业时报档案

【新加坡】全球人类与地球能源联盟 (Geapp) 首席执行官 Um Woochong 周三（9月9日）表示，阻碍亚细安电网计划实现的一大因素是，这样一个互联电网能为所有11个成员国（而不仅仅是新加坡）带来的切实惠益尚不明确。

Um Woochong 说：“所有东南亚国家都必须看到这么做的实际好处。我想每个人都看到了这对新加坡的好处。”

“但如果从菲律宾等其他国家的角度来看，他们可能会想：‘嘿，我们连自己国内的电网连接都成问题，为什么要担心其他国家？’”

他是在由 Tsao Pao Chee (TPC) 及其企业慈善机构 No 17 Foundation 举办的“影响力周”会议的小组讨论上发表上述言论的。

亚细安电网计划已筹备至少二十年，但在建立区域互联互通方面的进展一直很缓慢。

现有的跨境电网是两国间双边协议的成果。最广泛的跨境网络是经由泰国和马来西亚连接老挝和新加坡的电力一体化项目。

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但目标是在2045年前连接所有11个亚细安成员国的电力系统，以进行能源贸易。这对新加坡尤为重要，因为该国可再生能源资源稀少，但计划到2035年从邻国进口6吉瓦的低碳电力。

届时，这将满足其约三分之一的能源需求。其长期目标是电力行业乃至整个国家在2050年前实现净零碳排放。

然而，该电网计划面临着重大瓶颈，包括巨大的融资缺口、碎片化的监管框架以及优先发展国内互联而非区域互联的倾向。

Woo 表示，亚细安成员国有几个充分的理由进行合作，以实现这一电网计划。

其一，整个区域的能源系统将变得更加高效。

此外，该计划还将创造就业机会。这不仅包括电网开发和建设本身所产生的岗位，也包括稳定的电力供应延伸到以往缺乏可靠电力的地区后，所催生的新经济活动带来的就业。

Um 表示，Geapp（一个连接私营、公共和慈善部门以促进清洁能源转型的平台）正与慈善组织洛克菲勒基金会 (Rockefeller Foundation) 和新加坡投资公司淡马锡 (Temasek) 合作，以明确这些惠益。

他说：“根据我的经验，如果人们看到了好处，他们就会想办法去实现它。否则，事情就会变得非常棘手。”

同样在该小组讨论上发言的还有 Beni Suryadi，他在亚细安能源中心负责领导亚细安范围内的能源合作与转型计划。他表示，他的团队正在开发一个模型，以估算一体化电网能为该区域带来的经济价值。

该团队也正在评估亚细安电网计划所需的投资额，以及其可能创造的就业岗位数量。

这些信息将被纳入一份报告中，并于10月在马尼拉举行的亚细安部长级会议上呈报。

他说：“这不仅仅是产出数据的问题，还关乎我们如何朝着这个方向前进……因此，我们希望通过所有这些工作，让所有国家都有更深入的了解。”

“当然，这不会在同一时间让每个人都平等受益。你现在可能得到100美元，而我今天可能只得到20美元，或者今天一分钱也得不到。”

他补充道：“但我明白，我们现在共同努力所做的事情，将在未来五年内帮助我获得50美元，或从我的投资成本中节省50美元。”

亚细安能源中心隶属于亚细安组织，每两年发布一份报告，详细阐述该区域的能源前景。