阿尔·戈尔：可持续投资正在退潮？这是一个谬论

事实上，投资趋势正朝着相反的方向加速发展

美国前副总统阿尔·戈尔表示：“（伊朗战争）给所有依赖化石燃料的国家敲响了警钟——它们并不可靠。” 图片来源：THE CLIMATE REALITY PROJECT

[新加坡] 美国前副总统兼气候倡导者阿尔·戈尔（Al Gore）表示，关于可持续投资正在退潮的说法是一种谬论。

事实上，投资趋势正朝着相反的方向加速发展，尤其是在伊朗战争暴露了以化石燃料为基础的能源系统的脆弱性，以及为实现更强的能源安全和韧性而迫切需要转向可再生能源之后。

戈尔在接受《商业时报》（The Business Times）独家专访时表示：“这对所有依赖化石燃料的国家来说是一次警示——它们并不可靠。其价格波动剧烈，更不用说气候后果……极其严重。”

他补充道：“这是一个经济问题，促使许多国家加倍投资于绿色技术、可再生能源、电池、电动汽车和效率提升。就投资转向而言，伊朗战争是一个转折点。”

他援引国际能源署（International Energy Agency）的数据指出，在过去十年中，全球对清洁能源的投资已超过对化石燃料的投资。

2015年，全球约55%的能源投资流向化石燃料，而如今情况已经逆转，清洁能源目前占投资的65%。

国际可再生能源署（International Renewable Energy Agency）的数据显示，2025年，可再生能源约占新增发电装机容量的86%。

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2015年，全球约55%的能源投资流向化石燃料，而如今情况已经逆转，清洁能源目前占投资的65%。

国际可再生能源署（International Renewable Energy Agency）的数据显示，2025年，可再生能源约占新增发电装机容量的86%。

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尽管美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）撤销了气候和清洁能源政策，但该国这一比例甚至更高，达到了92%。

戈尔说：“市场正在发声，它告诉我们，可持续性因素不仅仅是锦上添花；对于以明智的方式应对未来可能驱动世界能源、环境和经济的因素而言，这是必不可少的。”

这呼应了指数提供商MSCI首席执行官Henry Fernandez最近的言论，他表示，忽视气候风险的投资者“只能怪自己”。

戈尔说：“那些自欺欺人地认为环境和可持续性问题对其投资组合无关紧要的人，实际上是在欺骗自己和他们的客户。”

资本未流向最需要之处

尽管越来越多的私人资本正被投向低碳转型，但一个主要挑战是，其中大部分资本并未流向最需要的地方。

东南亚等新兴市场最容易受到气候变化的影响，但在加速低碳转型方面却面临巨大的融资缺口。

由于认为风险大于潜在回报、外汇波动、政治风险以及缺乏可融资项目等因素，该地区的清洁能源项目通常面临更高的资本成本。

戈尔说：“其后果是，这场涌向未来能源和经济的浪潮，其资金主要来自富裕国家和发达国家，而发展中国家则被资本分配体系拒之门外。”

虽然从投资者的角度来看，这些障碍是可以理解的，但还需要采取更多措施来解决这些问题。

他补充说：“多边开发银行和其他机构必须纠正这种不平等现象，因为它导致了发展中国家在获取资本方面机会不均，而未来100%的新增排放都将源自这些国家。”

除了创立The Climate Reality Project，戈尔还共同创立了专注于可持续发展的投资公司Generation Investment Management，并担任董事长。 图片来源：THE CLIMATE REALITY PROJECT

戈尔将于九月来到新加坡，为来自东南亚各地的参与者举办为期两天的气候领袖培训。这是他于2006年创立的非营利性气候组织The Climate Reality Project培训项目的一部分。

他希望通过传递两方面的信息来赋能与会者：气候危机的严重性远超全球大多数政府的认知；以及，解决方案是存在的。

他说：“在我们为未来做出选择时，必须充分考虑其严重性，以权衡什么是现实的，什么是不现实的。例如，当气候变化的后果已经显而易见时，继续把天空当作一个开放的下水道，这现实吗？”

戈尔曾在1993年至2001年期间在前总统比尔·克林顿（Bill Clinton）手下担任美国副总统。在2000年的总统选举中以微弱劣势输给乔治·W·布什（George W Bush）后，他卸任了公职。

自那时起，他成为全球最杰出的气候倡导者之一，或许最广为人知的是他制作了纪录片《难以忽视的真相》（An Inconvenient Truth）。

除了创立The Climate Reality Project，戈尔还共同创立了专注于可持续发展的投资公司Generation Investment Management，并担任董事长。