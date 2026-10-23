新加坡承诺投入1.43亿新元，资助工业脱碳研发

该计划旨在提高企业解决方案商业化和部署的可能性

[新加坡] 新加坡将投入1.43亿新元，资助可支持重工业脱碳的低碳技术的研发和商业化。

这项新的资助计划将重点关注三个技术领域：

碳捕获，指在工业设施的二氧化碳排放到大气前将其捕集的解决方案；

碳利用，研究如何将二氧化碳转化为其他产品；

以及其他新兴的脱碳解决方案，例如工业加热电气化。

在这笔资金中，1亿新元将用于一项新的联合资助计划，鼓励企业在新加坡公共研究机构的支持下，启动和设计研发项目，以应对行业脱碳挑战。符合条件的项目将获得政府资助，最高可覆盖其成本的75%。

通过优先考虑由行业主导的项目并让企业直接参与研发，该计划旨在提高其解决方案商业化和部署的可能性。

其余的4300万新元将出于相同目的，分配给各研究机构。

这项总额1.43亿新元的新计划是新加坡迄今为止，为工业脱碳研发所设立的最大单笔资助计划。

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两家机构于周五（10月23日）表示，该计划将由经济发展局 (经发局) 以及新加坡科技研究局 (新科研) 旗下的脱碳部门——先进能源与脱碳办公室 (AEDO) 领导。

副总理 Gan Kim Yong 在同日宣布启动这项新资助计划时表示，新加坡工业的转型对于实现国家气候目标至关重要。新加坡已设定目标，在2050年前实现净零碳排放。

DPM Gan 表示：“我们的工业排放量约占总排放量的65%，其中包括其用电所产生的排放。若不大幅减少这些排放，我们无法在2050年实现净零目标。但在脱碳的同时，我们还必须保持这些产业的竞争力。”

“在我们迈向低碳未来的过程中，必须帮助我们的产业成功转型，以便它们能够继续增长并提供良好的就业机会。”

两家机构表示，能源密集型活动所产生的排放仍然难以减少，而新加坡在土地和资源方面的限制也影响了某些解决方案大规模部署的可行性。他们补充说，因此需要进行有针对性的研发，以开发和调整适合新加坡工业需求和运营条件的技术。

这项新计划是今年早些时候在财政预算案辩论中宣布的一项总额达8亿新元的更大规模计划的一部分，该计划旨在支持低碳技术的研究和创新。

而这项8亿新元的计划隶属于国家“研究、创新与企业2030” (RIE) 战略。该战略是新加坡为2026年至2030年这五年制定的科研与技术总蓝图。

这项新的资助计划建立在之前的低碳能源研究 (LCER) 资助计划之上，后者也是在之前的“研究、创新与企业2025”总蓝图下支持低碳技术研发的计划。

洗牙新兴技术

通过这项新资助计划开发的一系列有前景的技术，可以通过“低碳技术转化试验平台”计划进行后续的规模化测试。

这是一个耗资6250万新元的实体设施，于周一在裕廊岛破土动工，将帮助企业测试和推广用于工业的新兴低碳技术。

经发局和新科研在另一份新闻稿中表示，Amogy、IHI 和 Metha8 是首批入选在该设施测试其解决方案的三家公司。

Amogy 正在试行一项通过氨以更低成本生产氢气的技术，而 Metha8 则致力于通过甲醇重整工艺生产氢气。IHI 正在研究可将二氧化碳转化为可持续航空燃料的催化剂技术。

另外，AEDO 已向五个在早前的 LCER 计划下取得良好成果的项目，总共颁发了6500万新元的资金。

这五个项目是企业与研究机构合作的成果，它们分别是：

通过金属有机框架进行碳捕获和利用（新加坡国立大学（国大）、Chevron 和 YTL PowerSeraya）；

通过甲烷热解生产氢气（国大和 PacificLight Power）；

通过焚烧灰渣进行碳捕获（新加坡科技研究局 (新科研) 和 Cora Environment）；

通过使用膜进行碳捕获（国大）；

以及通过焚烧飞灰衍生吸附剂进行碳捕获和利用（南洋理工大学）。

经发局和 AEDO 表示，这些研究团队将获得后续资金，以支持其技术在真实工业环境下的规模化应用。

合伙业务

这两家机构还宣布了与气候和清洁能源投资者建立新的合伙业务，这些投资者可以为新兴技术和行业需求提供全球视角，从而为新加坡的研发资助重点提供信息。

这三个新合作伙伴是风险投资公司 Extantia 和 Main Sequence，以及专注于清洁能源的非营利实体 RMI（前身为 Rocky Mountain Institute）。

这建立在与 Bill Gates 创立的投资公司 Breakthrough Energy、能源投资者 Energy Impact Partners、经发局的投资部门 SG Growth Capital 以及国家投资机构淡马锡 (Temasek) 现有合作的基础之上。

经发局和 AEDO 表示：“这些气候和清洁能源投资者及加速器将利用其网络，推荐相关公司参与新加坡的脱碳计划。有前景的公司可以获得研发支持机会，发展低碳技术能力，并推广有潜力的解决方案，以备最终的商业部署。”