新加坡正与银行合作 探讨设立气候适应混合融资工具

适应项目因缺乏商业上可行的收入来源，通常较少受到关注。

Ravi Menon于2026年7月14日在拉惹勒南国际关系学院（RSIS）发表演讲。他表示，各方对混合融资的兴趣“令人鼓舞”，并希望未来能看到更多此类进展。 图片来源：RSIS

【新加坡】新加坡气候行动特使Ravi Menon于周三（7月22日）表示，新加坡政府正在与私人金融机构探讨，设立一个混合融资工具，为东南亚的气候适应项目提供资金。

这将类似于新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）现有的一项混合融资倡议——“亚洲转型融资合伙业务”（Financing Asia’s Transition Partnership，简称Fast-P）。该合伙业务旨在通过混合私人、公共和慈善资本，筹集50亿美元以资助能源转型项目。

气候适应指的是旨在帮助社会更好地准备和减少对气候影响脆弱性的措施。与旨在减少温室气体排放的气候减缓措施相比，气候适应通常获得的关注和资金较少。

原因之一是适应项目目前缺乏商业上可行的收入来源。

混合融资已被提议作为一种融资方法，用以弥合气候适应领域的融资缺口。

其核心在于依靠风险偏好较高的投资者（例如多边开发银行、开发性金融机构、慈善家和政府）提供优惠或催化性资本，以吸引更多商业投资者参与。

在一个可持续发展会议上发言的Menon表示，新加坡目前正与几家银行及其他融资方合作测试这一机制。

他补充道：“如果这部分风险得到覆盖，他们愿意投入多少资金？回报率和收入流是否足以吸引你们加入？我认为，各方表现出的兴趣令人鼓舞，并期待在这方面看到更多进展。”