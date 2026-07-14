新加坡金管局：2025年ESG贷款收益下滑41.2%

尽管如此，新加坡仍然是亚细安最大的标签债券发行市场

新加坡的ESG债券发行额微升3%至137亿新元。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】新加坡发行的附有ESG标签的贷款收益在2025年下滑41.2%至274亿新元，而2024年为466亿新元。

然而，根据新加坡金融管理局 (MAS) 于周二（7月14日）发布的可持续发展报告，同期新加坡的ESG债券发行额微升3%，从133亿新元增至137亿新元。

该报告未详细说明去年ESG标签债券市场表现疲软背后的驱动因素。

然而，观察人士此前曾告诉《商业时报》，由于美国在2025年上半年征收关税，市场受到了风险加剧和波动性增大的冲击。

这股回调趋势不仅限于新加坡。

根据LSEG早前提供的数据，整个东南亚地区2025年的可持续金融收益与前一年相比基本持平。

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年度ESG债券收益为203亿美元，略高于2024年的202亿美元；而ESG贷款则同比下滑0.8%至430亿美元，低于前一年的433亿美元。

尽管如此，金管局的报告指出，新加坡仍然是亚细安最大的标签债券发行市场，占市场份额一半以上。

尽管ESG贷款额有所下降，新加坡去年也迎来了市场上首笔转型标签贷款。

金管局首席可持续发展官Abigail Ng表示，亚洲对可持续金融的需求持续受到清洁能源和弹性基础设施等领域潜在结构性增长的支撑。

她指出，虽然资本倾向于流向模式更成熟、更具融资可行性的行业，但适应、复原力和较新的转型技术等新兴领域却面临着资本成本较高、风险分配挑战和项目储备有限等制约。

她表示：“下一阶段的可持续金融发展，将取决于能否通过更清晰的监管指引、更有效的风险分担结构以及更广泛的融资渠道，为大规模调动资本创造更有利的条件。”

投资组合

金管局已将其气候转型股票投资组合从被动式管理完全过渡到主动式管理。

该中央银行去年曾宣布，已开始向主动式策略转变——即由投资组合经理挑选投资项目——因为这能让他们在不断变化的地缘政治和气候政策不确定性中更为灵活。

金管局也正在将该计划扩展至其企业债券投资组合。

在2023财年，金管局已拨出约80亿新元——约占其当时投资组合的2%——用于其气候转型计划。

这两只指数分别是一只现成指数和一只根据金管局要求量身定制的指数产品。

金管局最终可能会整合为一个长期气候基准，或根据实施经验和情景分析保留两只指数。

向主动管理其气候转型投资组合的转变，使金管局能够观察投资组合经理如何在财务表现和气候目标之间进行权衡。

报告指出：“这包括能够灵活应对短期市场错位，同时保持与长期转型目标的一致性。”

减排情况

金管局此前宣布的目标是，到2030财年，其股票投资组合的加权平均碳强度要比2018财年减少高达50%。

自那时起，其发达市场股票投资组合的碳强度已下降52%，而新兴市场股票投资组合的碳强度则减少了12%。

金管局指出，这一下降趋势反映了从能源、材料和公用事业等碳密集型行业的结构性转移，转向信息技术和通信服务等碳强度较低的增长型行业。

然而，报告指出，鉴于不同市场周期中外部基金经理的特殊事件和投资组合决策，年度碳强度的变化可能不会呈现平稳的轨迹。

其发达市场股票投资组合的碳强度实际上在2025财年上升至每百万美元收入产生80吨二氧化碳当量 (tCO2e)，而前一年为65吨二氧化碳当量。

金管局表示，这主要是由于对碳密集型行业的风险敞口增加，这些行业的估值随着全球大宗商品价格的上涨而上升。

尽管如此，碳强度水平仍低于基准。

这是由于外部经理的主动配置决策以及有针对性的投资组合行动，例如气候转型计划以及剔除动力煤开采和油砂公司。这些举措共同使投资组合倾向于碳强度较低的公司。

对于其新兴市场股票投资组合，每百万美元收入的碳排放量从上一年的261吨二氧化碳当量同比下降至235吨二氧化碳当量。

随着金管局去年开始对其企业债券投资组合实施气候转型计划，该投资池的碳强度已从之前的129吨二氧化碳当量降至每百万美元收入114吨二氧化碳当量。

金管局的投资组合构建框架也对降低碳强度做出了贡献，该框架会筛选掉发行规模较小、且往往集中在碳密集度较高行业的债务证券。