新加坡能源局：2035年低碳电力目标为“愿景目标”

其实现程度将取决于商业需求等因素

除了电力进口，新加坡也在寻求其他低碳能源，包括太阳能、生物甲烷和氨。 照片：TAY CHU YI, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】能源市场管理局 (能源局) 的一位发言人周一（10月12日）表示，新加坡到2035年进口6吉瓦 (GW) 低碳电力的目标是一个“愿景目标”。

“其实现程度将取决于几个因素，包括来源国和过境国的监管批准，以及新加坡电力消费者的商业需求程度，”该发言人在回应《商业时报》(The Business Times) 的询问时补充道。

此前，全球研究与咨询集团 Wood MacKenzie 上周发布报告称，新加坡很可能无法实现这一目标，因为预计届时低碳电力进口仅能达到该宏伟目标的一半，即占新加坡总发电组合的15%。《商业时报》因此向能源局寻求置评。

这个可再生能源匮乏的城市国家设定了到2035年进口6吉瓦低碳电力的目标，以满足其约三分之一的能源需求，这也是其到2050年实现净零排放更广泛计划的一部分。

新加坡目前95%的电力来自天然气。能源局已授予有条件的许可证和批准，允许从马来西亚、印度尼西亚、越南、柬埔寨和澳大利亚进口可再生能源，总容量达9.25吉瓦。

然而，Wood MacKenzie 指出，这些经能源局批准的项目均未动工。该机构还表示，到2035年最有可能投入运营的低碳项目，或许是马来西亚的两个项目。这两个项目旨在分别从柔佛州进口900兆瓦和从砂拉越州进口约1吉瓦的清洁能源。

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与印度尼西亚合作的项目——其中包括六个有条件的许可证——可能成为新加坡进口6吉瓦清洁能源计划的关键所在。

然而，这些项目基本上已经停滞，因为印度尼西亚的电力法规要求出口许可证每五年更新一次，并且允许在影响国内供应的情况下撤销出口配额。

Wood MacKenzie 还表示，此外，与越南、柬埔寨和澳大利亚的项目甚至没有明确的施工时间表。

能源局发言人表示，低碳电力进口仍然是新加坡电力行业脱碳和能源供应多样化努力的关键部分。

鉴于跨境开发的规模和复杂性，已获得有条件批准或有条件许可证的项目预计将以不同的速度推进。

该发言人补充说：“为实现财务收尾，这些项目仍需达成更多的开发里程碑，包括获得所有相关司法管辖区的必要批准、签订购电协议以及获得充足的融资。”

除了电力进口，新加坡也在寻求其他低碳能源，包括太阳能、生物甲烷、氨和地热能。

新加坡也正在评估先进的核能技术是否适合本国国情。

该发言人说：“与此同时，我们将继续建设我们的天然气进口基础设施，并使天然气供应多样化，以确保我们有充足和安全的能源来满足经济需求。”

另外，能源局于周一与香港一家提供电气、机械工程和建筑服务的政府机构续签协议，以深化在能源安全和韧性方面的合作，包括在人工智能和数字电网等新兴领域。

这项更新后的合伙业务将提供一个更广泛的合作框架，涵盖电力和天然气市场、可再生能源、其他低碳技术以及能源效率等领域。