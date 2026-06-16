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国际能源署：东南亚绿色能源投资2025年达170亿美元新高

但煤炭的主导地位日益增强，占2024年发电量的近一半

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Sharanya Pillai

Sharanya Pillai

Published Tue, Jun 16, 2026 · 12:00 PM
    • 国际能源署表示，在2025年至2040年间，需要270亿美元来落实该区域拟议的能源互联项目。
    • 国际能源署表示，在2025年至2040年间，需要270亿美元来落实该区域拟议的能源互联项目。 照片：商业时报资料

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    【新加坡】国际能源署（IEA）的数据显示，东南亚去年在可再生能源领域投资了170亿美元，创下至少自2015年以来的新高。

    国际能源署在周二（6月16日）发布的区域年度展望报告中说，这些投资分布于太阳能、水力、风能和地热能技术。

    菲律宾是一个主要市场，近期的拍卖授予了10.2吉瓦（GW）的太阳能、风能和储能容量。另一项针对3.3吉瓦离岸风电的拍卖正在进行中。

    企业也增加了对绿色电力的需求。国际能源署指出，企业购电计划“为马来西亚和越南签约购买可再生能源提供了新途径”。

    泰国预计今年将启动一项试点计划，为数据中心提供2吉瓦的直接购电协议。

    东南亚的能源投资总额在2025年超过1000亿美元，高于2023年的700亿美元。

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    尽管如此，该区域仅占全球能源投资的3%，低于其在全球能源需求（5%）和人口（9%）中所占的份额。

    国际能源署表示，电网支出尤其低于2015年的水平，且落后于发电领域的投资。挑战包括“漫长的开发时间和复杂的审批流程”。

    报告补充说：“供应链压力持续制约交付，电缆和大型电力变压器的交付周期自2021年以来增加了一倍。”

    270亿美元用于跨境电力连接

    这些挑战也适用于亚细安电网计划，该计划旨在连接区域电力系统以进行电力交易。

    具体而言，在2025年至2040年间需要270亿美元，以落实拟议中的一系列能源互联项目，其中包括陆上和海底电缆。

    这笔资金是该区域从1970年代到2024年在能源互联项目上投资的20亿美元的十倍以上，而此前的投资主要用于单向电力出口。

    在此期间，所有投资都用于架空线路，唯一的例外是新加坡和马来西亚之间长达2公里的海底互联线路。

    尽管如此，国际能源署指出，亚细安电网计划的势头“前所未有的强劲”。

    该机构表示，中东冲突为东南亚的能源系统敲响了“一记响亮的警钟”，而加强合作“可以提高韧性、降低成本并实现共享利益”。

    煤炭仍是主导

    尽管绿色能源备受关注，但国际能源署也指出，煤炭在东南亚的主导地位日益增强。

    这种造成污染的化石燃料占该区域2024年发电量的47%，高于2015年的37%。这相当于年均增长率超过8%。

    2024年，煤炭占印度尼西亚发电量的70%，在菲律宾则接近三分之二。其在越南的份额约为一半，在马来西亚为45%。

    东南亚对煤炭的需求增长，正值该区域发电量在2015年至2024年间激增60%之际。

    国际能源署表示：“煤炭在东南亚供应充足，并继续在能源系统中扮演重要角色；随着对能源安全的重新关注，其地位可能有所提升。”

    该机构指出，该区域相对年轻的燃煤电厂机组提供了灵活性和备用容量，包括在中东战争导致供应中断期间。

    报告称：“与此同时，煤炭使用也带来了更广泛的风险，包括高水平的空气污染——这在2024年导致了约33万起过早死亡案例——以及与实现长期气候目标不相符的排放。”

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